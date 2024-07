Duda Beat conta como nasceu ideia inusitada que viralizou no Mais Você

Procurada pela CARAS Brasil, Duda Beat comenta participação no programa Mais Você após desabafar sobre último café da manhã com Ana Maria Braga

Duda Beat (36) se tornou assunto nesta quinta-feira, 18, ao levar potes para fazer "quentinhas" do café da manhã do Mais Você. A artista voltou ao programa de Ana Maria Braga (75), após ter desabafado que, em sua primeira participação não conseguiu comer nada.

"A ideia surgiu muito sem querer, eu estava falando: 'Vou comer tudo e dar prejuízo para a Ana Maria Braga'. E o Diego, [membro da equipe] que cuida das minhas redes sociais, falou que eu tinha que levar uma quentinha", conta Duda Beat , em entrevista à CARAS Brasil.

Ela diz que a produção do programa ficou sabendo da brincadeira e, então, a ajudaram providenciando potes para que ela fizesse suas quentinhas. "Foi massa. Acabei fazendo a vontade de todos os brasileiros: Comer e ainda levar para casa", brinca.

Leia também: Duda Beat volta à cena musical e desabafa sobre o pós-pandemia: 'Saí triste, deprimida'

Não demorou muito para que a atitude da cantora viralizasse nas redes sociais a transformando em meme —o que não é problema para ela. "Chato é quando é uma coisa ruim. Eu fico rindo, acho muito importante a gente, como artista, não se levar tão a sério e rir um pouco de si mesmo."

Beat ainda diz que receber depoimentos de sua família e de Luísa Sonza (26) podem ser escolhidos como sua parte favorita do café da manhã. "Esses momentos relembrando eu neném, meus pets, foi super especial também. E, claro, estar sentada com a Ana Maria, uma lenda, uma referência para todas as mulheres de atitude e posicionamento. É realmente um dia inesquecível na vida."

A cantora disse, durante entrevista ao De Frente com Blogueirinha, que não guardava mágoas após Ana Maria Braga ter esquecido seu nome na primeira vez que foi ao programa matinal da Globo. Porém, a artista desabafou que, com a revelação da traição que Sonza havia sofrido do então namorado, Chico Moedas (28), ela não conseguiu comer nada da mesa de café da manhã.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE DUDA BEAT EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: