Domingos Montagner completaria 63 anos; ator foi professor antes de seguir carreira na arte

Dono de uma trajetória brilhante nos palcos e na televisão, Domingos Montagner morreu em 2016, aos 54 anos, no rio São Francisco

No dia 26 de fevereiro,Domingos Montagnercompletaria 63 anos. Intérprete de personagens marcantes que conquistou reconhecimento nacional com Cordel Encantado, o ator morreu em 2016 durante as gravações de Velho Chico, novela onde vivia o protagonista. Relembre a trajetória do artista que chegou a ser professor antes de se encontrar nas artes.

Carreira no circo

Antes de se tornar um dos atores mais admirados da televisão brasileira, Domingos Montagner trilhou um caminho singular: nascido em São Paulo em 1962, formou-se em Educação Física e chegou a trabalhar como professor.

Mas foi no Circo Escola Picadeiro que encontrou sua verdadeira vocação. O contato com a arte circense o levou a se tornar palhaço e trapezista, desenvolvendo habilidades que mais tarde se refletiriam em sua atuação carismática na televisão.

Em 1997, fundou o Grupo La Mínima ao lado de Fernando Sampaio(46), consolidando uma carreira voltada ao teatro e ao circo. O grupo conquistou diversos prêmios e foi um dos mais renomados do gênero. Em 2004, foi um dos fundadores do Circo Zanni, que resgatava elementos do circo tradicional e os misturava com teatro, dança e música. Esse histórico no palco deu a Domingos uma expressividade única, que seria amplamente reconhecida na TV.

Do teatro à televisão

A estreia de Domingos Montagner na televisão aconteceu tardiamente, mas com grande impacto. Após anos se dedicando ao teatro e às artes circenses, ele conquistou o país como o Capitão Herculano em Cordel Encantado. Sua presença marcante e talento o transformaram em um dos atores mais requisitados da Globo, protagonizando produções como O Brado Retumbante, Sete Vidas e Velho Chico.

Além da televisão, Montagner também se destacou no cinema, participando de filmes como Gonzaga: De Pai pra Filho, onde interpretou o radialista Léo, e Vidas Partidas. Seu talento versátil transitava entre personagens dramáticos e figuras cheias de humor e humanidade, tornando-o um dos atores mais respeitados de sua geração.

Tragédia no rio São Francisco

O Brasil foi pego de surpresa em 15 de setembro de 2016, quando Domingos Montagner faleceu tragicamente por afogamento no Rio São Francisco, durante um intervalo das gravações de Velho Chico. O ator mergulhou no rio ao lado de Camila Pitanga (47), sua colega de cena, e acabou sendo arrastado pela correnteza. A morte comoveu o país e gerou questionamentos sobre a segurança no local.

Curiosamente, seu personagem na novela também havia passado por uma situação semelhante. Santo dos Anjos, seu último papel, foi dado como morto após desaparecer no rio, mas acabou sendo resgatado por indígenas. A coincidência impressionou os fãs e tornou a despedida do ator ainda mais emblemática.

