Deborah Secco chama a atenção ao deixar sua barriga toda de fora em vestido

Em estreia de série da Globoplay, Deborah Secco chama a atenção ao aparecer com a barriga todo de fora ao apostar em vestido com recorte

A atriz Deborah Secco chamou a atenção com o look escolhido para o lançamento da nova temporada de Rensga Hits, do Globoplay. Nesta quinta-feira, 26, aconteceu o evento no Rio de Janeiro e a famosa ousou ao eleger o vestido para a ocasião.

Nada discreta, a musa roubou a cena ao aparecer com uma roupa com recorte na barriga. Exibindo todo seu abdômen sarado no vestido com a abertura na região, Deborah Secco esbanjou beleza com atitude.

Para dar um toque de luxo na produção, a famosa ainda colocou brincos dourados e uma bolsinha de corrente, de uma grife de luxo. "Pronta pra estreia de Rensga Hits", disse a artista em sua rede social ao gravar o look no espelho de seu quarto.

É bom lembrar que, após 29 anos na Globo, Deborah Secco colocou um ponto final no contrato com a emissora carioca. No entanto, a decisão não partiu dela. Em entrevista ao Lucas Pasin, do Splash, a artista revelou que ‘jamais encerraria’ a parceria, mas que está animada com as novas oportunidades após a mudança.

"Tenho eterna gratidão pela Globo por tudo que fizeram por mim, essa decisão jamais partiria de mim. Sou grata mesmo por tudo que construí ali. Mas entendo que é uma necessidade de mudança. Fui me preparando para isso. Hoje a gente tem outras vertentes e possibilidades””, afirmou.

Fotos: Reprodução/Instagram

Fotos: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Deborah Secco comemora série ao lado de Laura Simões, filha de Fabiana Karla

Deborah Secco está em contagem regressiva para a estreia da próxima temporada de Rensga Hits!. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa do lançamento da nova fase da trama e conversou com a atriz; ela adianta novidades da série e confessa como foi os bastidores das gravações ao lado de Fabiana Karla e da filha da artista: "Duplamente realizada".

A segunda temporada Rensga Hits! estreou no Globoplay na quinta-feira, 26. Na trama, Deborah Secco interpreta Marlene Sampaio, grande rival de Helena Maravilha, interpretada por Fabiana Karla, mas ela garante que essa briga é apenas na série.

"Eu acho que Rensga é um presente para a gente mesmo. A Fabiana é uma pessoa que eu conhecia, mas pude conhecer profundamente. Hoje, ela é das minhas amigas mais próximas e profundas e amo enormemente!", declara.