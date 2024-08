Como Tiago Barnabé soube da saída de Eliana do SBT? Ele revela a verdade

Intérprete da Narcisa no SBT, Tiago Barnabé relembra como descobriu a confirmação da saída de Eliana da emissora

O humorista Tiago Barnabé, que é conhecido por interpretar a Narcisa no SBT, relembrou como recebeu a notícia da saída de Eliana da emissora de Silvio Santos. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ele disse que recebeu a notícia por meio de um amigo depois do comunicado sair na imprensa.

"Eu fui informado em casa, adivinha por quem… Fofoquito [repórter do Fofocalizando]. Estava em casa, já tinha tomado duas, porque adoro ficar em casa, fazer meus drinks e…dia 1º [de abril] Fofoquito me perguntou como eu estava, o que iria fazer da minha vida. ‘Abre seu Instagram’, disse ele. Abri esse aqui primeiro [disse apontando para o LeoDias] falei: ‘hum’…aí eu liguei pro Fofoquito de volta e perguntei quem tinha falado isso pra ele. E aí falei: ‘puta, dia 1º de abril, acho que vai ser uma brincadeirinha’. Depois eu falei com ela [Eliana], com minha equipe e claro, eu não tinha falado isso pra ninguém, mas fiquei triste", disse ele.

Então, ele contou sobre a forte amizade com Eliana e a nova fase em sua carreira, já que está no programa de Celso Portiolli. "É um cordão umbilical, é difícil. Eliana é muito amiga minha, falei com ela ontem, hoje, é um torcendo muito pelo outro. A gente ainda vai se ver muito. A gente criou uma amizade muito grande. Eu aprendo e aprendi muito com ela, mas nossa, eu fiquei assim ‘e agora’? Porque um dia você acorda e tem um programa e no outro não e tamo indo. Deus é tão maravilhoso na minha vida que é uma amiga minha que tirou em vida e colocou um amigo em vida que é o Celso", declarou.

Tiago Barnabé se despediu de Eliana

O humorista Tiago Barnabé, que interpreta a Narcisa no Programa Eliana, comoveu seus seguidores em junho ao mostrar uma foto abraçado com a apresentadora Eliana. Ele fez um post para falar sobre a última gravação do programa da loira no SBT e a emoção da despedida.

“Meu Deus. Jamais poderia imaginar que este de tantos outros abraços será a nossa despedida de hoje no seu palco amiga. Sem palavras. Gratidão. Indo te encontrar. E vamos chorar juntas”, afirmou na legenda.

Eliana saiu do SBT em junho. A última edição do programa dela foi ao ar no dia 23 de junho, depois de 15 anos no ar. O contrato dela com a emissora foi encerrado em comum acordo e Eliana deverá assinar com outra emissora de TV em breve.