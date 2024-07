Como funciona o plantão da Globo? Conheça os bastidores

Saiba como funciona o plantão da Globo nos bastidores

Os telespectadores que acompanhavam a programação da Globo nesse domingo, 21, foram surpreendidos com o plantão da Globo. Na ocasião, o jornalístico destacou a desistência de Joe Biden à reeleição à presidência dos Estados Unidos após pressão do Partido Democrata e as últimas pesquisas de intenção de voto.

A clássica vinheta de som assustador causou pânico nas pessoas. Por volta de 15h13 a emissora interrompeu o Domingão com Huck para informar o público sobre a decisão do atual presidente dos EUA. Maju Coutinho foi a responsável por passar as informações diretamente dos estúdios do Fantástico.

De acordo com informações do noticiário, a aptidão de Biden em eventos políticos e a idade avançada causaram comentários de lideranças do partido e especialistas.

O cenário político dos Estados Unidos tem prendido a atenção dos brasileiros. Isso porque na semana passada Donal Trump foi alvo de um atentado durante um evento que antecede o início do período eleitoral no país. O ex-presidente abriu uma leve vantagem contra seu rival, o que colocou em dúvida a candidatura de Joe.

Como funciona o plantão da Globo?

O plantão da Globo destacou as duas principais notícias sobre a política internacional nos últimos dias. Para que o público seja informado de tudo de forma quase que instantânea, nos bastidores tudo funciona como uma maratona.

De acordo com Fátima Bernardes, ex-apresentadora do Jornal Nacional, o jornalista responsável por apresentar a notícia de última hora recebe uma autorização da direção e deve comandar toda a TV usando um controle especial.

"Diminuiu muito. O plantão da Globo continua, mas tem que ser por um motivo muito [importante]. O próprio editor ou diretor decidem na hora: 'É plantão! Vale interromper a programação ou podemos esperar o intervalo?'. Eles pegam alguém que sai correndo pra um lugar onde fica o controle da programação e quando você chega vem um sinal e interrompe. Você tem que coordenar todas as afiliadas de todo o país. Tem um comando central que fala:'Vai interromper em 3, 2, 1' e toca a vinheta'", explicou ela em entrevista ao PodPah.

VEJA O PLANTÃO DA GLOBO: