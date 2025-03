Caso Vitória: web resgata participação da jovem em programa de TV; vídeo

A jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, assassinada em Cajamar, participou do Programa Silvio Santos, do SBT. Veja o vídeo

A adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, que foi assassinada enquanto voltava do trabalho em Cajamar, município da Região Metropolitana de São Paulo, havia participado do Programa Silvio Santos, do SBT. Um vídeo resgatado por internautas mostra a breve aparição da jovem na atração, em outubro de 2022.

No registro, a jovem No vídeo, Vitória aparece interagindo com a apresentadora Patrícia Abravanel. Durante um quadro do programa, a jovem, que estava na plateia, acerta o nome da música Sorte que Cê Beija Bem, de Maiara e Maraisa, e sobe ao palco para receber o prêmio em dinheiro das mãos da filha deSilvio Santos.

Veja o momento:

Patrícia Poeta é criticada ao revelar detalhes da morte de Vitória para o pai da vítima

Recentemente, s apresentadora Patrícia Poeta foi alvo de críticas na internet por causa de uma parte de seu programa Encontro, da Globo. Isso porque ela revelou detalhes do assassinato da jovem Vitória para o pai dela, Carlos Alberto de Sousa. Ao vivo, ela contou informações sobre a investigação da tragédia diretamente para o pai da adolescente, que estava visivelmente abalado ao descobrir quem é o principalmente suspeito pela morte da jovem.

No programa de TV, o pai da adolescente contou sobre o desespero da família com o sumiço de Vitória, que teve seu corpo foi encontrado pela polícia em uma área de mata. Momentos depois, a apresentadora revelou sobre o principal suspeito de ter cometido o crime. Ao ouvir isso, o pai da adolescente ficou sério e com expressão de anestesiado. Ele pediu para Poeta repetir as informações porque ele não tinha recebido este desfecho. Veja como foi o momento.

