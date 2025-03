Patrícia Poeta é criticada ao revelar detalhes da morte de Vitória para o pai da vítima

Internautas detonam a atitude de Patrícia Poeta, que revelou informações sobre o assassinato da jovem Vitória para o pai dela ao vivo na TV

A apresentadora Patrícia Poeta foi alvo de críticas na internet nesta sexta-feira, 7, por causa de uma parte do programa Encontro, da Globo. Isso porque ela revelou detalhes do assassinato da jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, para o pai dela, Carlos Alberto de Sousa. Ao vivo, ela contou informações sobre a investigação da tragédia diretamente para o pai da adolescente, que estava visivelmente abalado ao descobrir quem é o principalmente suspeito pela morte da jovem.

No programa de TV, o pai da adolescente contou sobre o desespero da família com o sumiço de Vitória - ela desapareceu há uma semana e seu corpo foi encontrado na quinta-feira pela polícia em uma área de mata. “Os últimos dias foram um filme de terror para mim. Eu já não tenho mais lágrimas para chorar, não tenho mais nada para fazer. Queria ter feito alguma coisa. Às vezes, eu me culpo até do carro ter quebrado”, desabafou.

Então, Poeta perguntou: “Uma pergunta: é um momento de profunda tristeza, mas acho que o senhor também está tentando entender o que aconteceu, querendo respostas. O que aconteceu, quem fez isso com a sua filha… Não?”. E ele respondeu: “Eu direto converso com a Guarda Municipal, vou na delegacia, em tudo quanto é lugar. Eu quero saber quem foi e por que foi”.

Momentos depois, a apresentadora revelou quem é o principal suspeito. “Acabei de receber a notícia, seu Carlos, que a Polícia Civil disse agora há pouco ter esclarecido o assassinato da sua filha. Foi um crime passional. Segundo a polícia, o assassino é um homem chamado Daniel, que tinha um relacionamento amoroso com o ex-namorado da Vitória. Ele teria contado com dois amigos que tinham ajudado a matar, a transportar o corpo da Vitória e, de acordo com a apuração do repórter Bruno Tavares, os três homens estão escondidos numa área de mata em Cajamar. A busca pelos três suspeitos já começou e a gente vai acompanhar os desdobramentos. O senhor estava sabendo disso?”.

Ao ouvir isso, o pai da adolescente ficou sério e com expressão de anestesiado. Ele pediu para Poeta repetir as informações porque ele não tinha recebido este desfecho.

As críticas nas redes sociais

Com a expressão do pai ao descobrir os detalhes da morte da filha ao vivo na TV, os internautas criticaram a apresentadora Patrícia Poeta por ter exposto o homem em rede nacional. “Que sensacionalismo. A Patricia Poeta achou normal contar para o pai da Vitória as informações de quem matou e o porquê, em pleno ao vivo. Que falta de profissionalismo e humanidade”, disse um internauta. “Gente, como assim, a Patricia Poeta revela ao vivo par ao pai da Vitória quem matou, como aconteceu e quem foi o responsável? Isso é algo que cabe à polícia comunicar a família de forma adequada, não transformar em um espetáculo ao vivo na TV”, afirmou outro.

"Vale tudo por audiência? Patrícia Poeta: Vale! Isso não tem nada a ver com jornalismo, isso é sensacionalismo barato e falta de empatia com um Pai e uma família que perdeu tragicamente a filha", escreveu mais um. "Patrícia Poeta achou de bom tom avisar ao pai de Vitória sobre as atualizações do caso da filha dele, que horror! isso é dever da polícia e não de uma apresentadora que trata tudo como espetáculo", comentou outro.