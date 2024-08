Carlos Alberto toma decisão sobre o ‘A Praça é Nossa’ após morte de Silvio Santos

Abalado com a morte de Silvio Santos, Carlos Alberto de Nóbrega toma decisão sobre seu programa no SBT, o ‘A Praça é Nossa’, diz colunista

Abalado com a morte de Silvio Santos, Carlos Alberto de Nóbrega tomou uma decisão inédita sobre o seu programa no SBT, o 'A Praça é Nossa'. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal R7, o apresentador está sem clima para humor após a partida do amigo e decidiu cancelar a gravação da atração nesta quarta-feira, 21.

Ainda de acordo com o colunista, Carlos Alberto foi quem preferiu cancelar a gravação, mas todo o elenco também está bastante abalado no momento. Por isso, o apresentador solicitou a suspensão da diária, que foi aceita pela emissora. Segundo o site Notícias da TV, a assessoria do canal confirmou o cancelamento e informou que a atração será substituída.

Em homenagem a Silvio Santos, Carlos Alberto de Nóbrega decidiu transmitir um episódio antigo que conta com a presença do ícone da televisão brasileira. Embora o dono do baú evitasse participar de outros programas, ele aceitou aparecer uma vez no banco da praça e agora o episódio será reprisado pelo canal como uma forma de tributo.

Ainda segundo o site Notícias da TV, Carlos também tem um programa inédito gravado e editado, que deve ir ao ar na próxima semana, enquanto o apresentador e sua equipe se recuperam no momento delicado. Vale lembrar que nos últimos anos, o apresentador sempre falava sobre a saudade do amigo, que se afastou das telinhas e consequentemente parou de visitar o SBT.

“O meu carro fica ao lado da vaga dele. E quando eu chego, às vezes, eu vejo aquele carro parado ao lado do meu, dá uma saudade danada”, Carlos Alberto falou sobre a saudade do amigo, que ainda estava internado na época da declaração ao Splash. Após 16 dias internado, Silvio Santos morreu no último sábado, 17, aos 93 anos e foi enterrado em uma cerimônia discreta.

Silvio Santos e Carlos Alberto passaram 11 anos brigados:

No último domingo, 18, Carlos Alberto de Nóbrega participou de uma entrevista no 'Fantástico', da Globo, para homenagear seu amigo de longa data, Silvio Santos (1930-2024). Durante a entrevista, o comandante do 'A Praça é Nossa' revisitou o longo desentendimento que o afastou do dono do baú por mais de 11 anos e se emocionou ao relembrar o longo período de inimizade.