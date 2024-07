Carlinhos Maia reage após críticas sobre seu programa no Multishow: 'Coitado'

Após anúncio de novo programa, o humorista Carlinhos Maia rebateu internautas que criticaram a inclusão de influenciadores na TV

Sucesso nas redes sociais, o humorista Carlinhos Maia poderá ser acompanhado também nas telinhas. Nos últimos dias, o canal Multishow anunciou a estreia do novo programa do influenciador digital, nomeado 'Stories Da Mansão', gravado na residência do artista.

Com participação de outros influencers, a atração leva para a TV o conteúdo mostrado exclusivamente no Instagram de Carlinhos. Apesar de despertar animação em seus seguidores, que se mostraram ansiosos com a novidade, o comediante precisou lidar com críticas na web.

Após o Multishow publicar o primeiro registro anunciando o programa, alguns internautas passaram a criticar a atração e a inclusão de influenciadores digitais na TV. O famoso, no entanto, não ficou quieto e decidiu rebater os ataques na internet.

"Coitado dos atores humoristas e comediantes, estudaram tanto, pagaram tão caro para estudar, para um influencer vir a ter um programa na Globo. A inversão de valores na TV aberta chegou chegando. Uma coisa eu digo, podem até tentar, mas não vão muito longe... quem é ator nesse país sabe o que eu estou falando!", declarou uma internauta no Instagram.

Carlinhos Maia, então, retrucou: "Coitado dos tantos funcionários das emissoras que não tem o 'glamour' de trabalhar com a imagem, e precisam que seus empregos sejam mantidos, além de talento de incríveis atores, audiência de uma geração que não ligam a TV. Descansa, tem espaço pra todo mundo".

Carlinhos Maia revela planos de se tornar pai

Ao que tudo indica, a família do humorista Carlinhos Maia deve aumentar em breve. O influenciador digital revelou aos seguidores no domingo, 14, que os planos de se tornar pai estão cada vez mais próximos de se realizarem.

Casado com Lucas Guimarães, ele contou ter sentido que está no momento certo para dar início ao processo. "Estou com cabeça de grávida. Estamos buscando os trâmites para ter nossos bebês. Vocês vão ser titios e titias muito em breve. Tenho 33 anos, não atropelamos nada. Meu coração tá me dizendo sim, tá na hora de ser pai", informou Carlinhos.

Em seguida, o humorista explicou que tomou uma decisão em relação aos filhos. De acordo com o famoso, diferente dele, a imagem das crianças serão preservadas e pouco mostradas publicamente