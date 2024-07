Cariúcha diz que Hebe Camargo abriu caminho para apresentadoras como ela

Em uma discussão sobre artistas que abriram caminhos para as novas gerações, Cariúcha citou Hebe Camargo como precursora na carreira de apresentadora

Cariúcha chamou a atenção de internautas após cita Hebe Camargo como precursora na carreira de apresentadora, assim como ela é atualmente no comando do Fofocalizando do SBT, nesta terça-feira (16). A fala da apresentadora foi durante a exibição de hoje, quando ela e o resto do elenco do programa discutiam a respeito de artistas que pavimentaram o caminho, permitindo assim que outros talentos conquistassem a fama no futuro.

"Para eu estar aqui hoje, quem abriu (o caminho) para mim foi Hebe Camargo. Ela capinou para eu estar aqui. Se hoje estou aqui porque ela capinou, o Ratinho capinou", disse ela, o que desconcertou os demais apresentadores. Enquanto Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano concordaram com a amiga, Leo Dias se divertiu com a fala. Vale lembrar que Cariúcha e Leo são conhecidos no programa por criaram atritos com opiniões diferentes.

Em outra ocasião, Cariúcha já havia se comparado a Hebe, dizendo que era a "nova" Hebe Camargo e que ainda se tornaria a maior apresentadora do Brasil. A nova menção à apresentadora, que morreu em 29 de setembro de 2012, foi comentada nas redes: "Kkkkkkk Cariúcha foi o maior acerto do SBT", escreveu um usuário do X. "Queria as duas juntas em um bate-papo", escreveu um usuário do Instagram.

Cariúcha volta ao SBT após problema de saúde

No final de junho, Cariúcha sofreu uma hemorragia abdominal que fez com que ela ficasse internada por vários dias. A artista realizou uma cirurgia de emergência para a remoção de 17 miomas, o que foi um alívio tanto para ela, quanto aos fãs do Fofocalizando.

Para tranquilizar os seguidores após o ocorrido, Cariúcha se pronunciou, garantindo que estava bem: "Nossa agora eu tô bem melhor, graças a Deus. Parece que tirou vários pesos dentro da minha barriga, né? Aquelas cólicas terríveis. Estou muito feliz e eu sou muito grata ao Brasil por ter me dado uma nova chance", declarou ela em entrevista a CARAS.