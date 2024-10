Bruno Astuto conta que abandonou vício após infarto: 'Coisa horrorosa'

Bruno Astuto relembrou o infarto que sofreu em janeiro deste ano enquanto cobria a Semana de Moda de Paris e contou que decidiu parar de fumar

O jornalista Bruno Astuto falou sobre sua saúde no Mais Você desta sexta-feira, 16. Durante o papo com Ana Maria Braga, ele relembrou o infarto que sofreu em janeiro deste ano enquanto cobria a Semana de Moda de Paris e contou que decidiu parar de fumar após ter que colocar um stent no coração.

"Aí você teve um infarto, você fumava... Acho que é importante contar. Em Paris, longe de tudo, um pesadelo", recordou Ana Maria. "Que bom que você tocou nesse assunto. É super-importante. Em janeiro deste ano, estava cobrindo a Semana de Moda e tive um infarto. (...) Coloquei um stent no coração e foi outra eliminação na minha vida: o cigarro", contou Bruno.

"Que coisa horrorosa! Eu nem me lembro (do cigarro), não existe na minha vida, página virada, é um compromisso com a saúde", completou o jornalista, que analisou: "Toda escolha é uma renúncia. Você escolhe a vida e renuncia ao cigarro".

Bruno Astuto detalha cirurgia de emergência

Sem citar que sofreu um infarto, o jornalista contou nas redes sociais em fevereiro que precisou passar por uma cirurgia de emergência após descobrir uma artéria entupida. Em um vídeo, ele relatou o susto com a descoberta e também detalhou sua recuperação após o procedimento.

No final da última fashion week, em que convivi com uma terrível dor nas costas, baixei no hospital em Paris e o que era? Coração”, explicou ele na época. “Numa cirurgia de emergência, coloquei um stent. Levei parabéns do médico por não ter me automedicado para a dor nas costas, pois isso teria mascarado o problema mais grave”, disse o jornalista.

“Levei um passa-fora também, pois não fazia check-up há quatro anos (haja ignorância), e deixei correr um último ano que não foi fácil para este coração sensível. A cirurgia e a recuperação foram bem-sucedidas. Paciente disciplinado que as circunstâncias me tornaram, segui à risca as ordens médicas e agora estou de alta, de coração novo", complementou.