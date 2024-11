Áudio vazado de Leilane Neubarth na GloboNews repercute na internet

Leilane Neubarth vira assunto após áudio vazar no Conexão GloboNews, revelando conversa com a produção durante a exibição do programa.

A apresentadora Leilane Neubarthvirou assunto na internet nesta quarta-feira, 27. Durante o programa Conexão GloboNews, o áudio dela vazou para os telespectadores, que ouviram o que ela disse para a produção.

O momento aconteceu enquanto a atração exibia uma reportagem sobre uma mulher que foi arrastada durante uma tentativa de assalto no Leblon. Após o término da matéria, Marina Franceschini chamou o intervalo, mas uma falha técnica manteve o microfone de Leilane ligado. “Obrigada, gente. Vou pegar minha banana”, disse ela.

Veja o momento:

Esqueceram de ligar o áudio da Leilane na ida para o intervalo no Conexão Globonews. “Obrigada, gente. Vou pegar minha banana”. pic.twitter.com/igESg6QXex — Daniel Neblina (@danielneblina) November 27, 2024

Leilane Neubarth conta sobre decisão de se assumir bissexual: ‘Ser honesta’

Recentemente, a jornalista Leilane Neubarth falou abertamente sobre sua sexualidade. Agora, ela relembrou como foi a decisão de assumir publicamente que é bissexual. "Quando assumi a minha sexualidade há mais de 14 anos, quis ser honesta comigo, com a minha família e com os amigos próximos. Isso aconteceu de forma natural", disse ela ao Jornal O Globo.

E completou: "Mas, pelo fato de eu ser uma pessoa pública, assumir minha sexualidade foi muito importante para a comunidade e para as pessoas que me acompanham. É um ato político uma pessoa que trabalha com fato e credibilidade assumir a sua verdade. Não é uma questão de coragem. Eu não saberia viver uma mentira".

Por fim, ela destacou: "Como jornalista bissexual, é muito importante poder emprestar minha credibilidade, de mais de 40 anos informando os brasileiros, para levar ao país a realidade da nossa comunidade".

Em outro momento, ela usou as redes sociais para celebrar os 43 anos de seu filho, Raphael Braga. No instagram, ela compartilhou fotos com o engenheiro eletricista e se declarou na legenda. "O homem que me fez conhecer a delícia do amor de mãe nasceu há 43 anos. Chegou tranquilo, num sábado, às duas e meia da tarde, de parto normal, sem anestesia, e em todos esses anos me deu mais apoio, conselhos e ensinamentos que problemas", iniciou Leilane.

"Um autêntico libriano: equilibrado, odeia brigas e tem o dom de usar o pensamento de forma brilhante. Agradeço a Deus o privilégio de ser sua mãe . Te amo, meu filho", complementou a jornalista.

Leia mais: Leilane Neubarth é presenteada por colegas da GloboNews após passar mal ao vivo