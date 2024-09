Leilane Neubarth faz rara aparição com o filho de 43 anos

A jornalista Leilane Neubarth, que é apresentadora da GloboNews, usou as redes sociais para celebrar os 43 anos de seu filho, Raphael Braga

A jornalista Leilane Neubarth, que é apresentadora da GloboNews, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para celebrar os 43 anos de seu filho, Raphael Braga. No instagram, ela compartilhou fotos com o engenheiro eletricista e se declarou na legenda.

"O homem que me fez conhecer a delícia do amor de mãe nasceu há 43 anos. Chegou tranquilo, num sábado, às duas e meia da tarde, de parto normal, sem anestesia, e em todos esses anos me deu mais apoio, conselhos e ensinamentos que problemas", iniciou Leilane.

"Um autêntico libriano: equilibrado, odeia brigas e tem o dom de usar o pensamento de forma brilhante. Agradeço a Deus o privilégio de ser sua mãe . Te amo, meu filho", complementou a jornalista.

Nos comentários, os internautas também parabenizaram Raphael. "Parabéns para seu filhote amiga. Felicidades e muitas alegrias nesse ano novo", escreveu Déa Lúcia. "Viva", escreveu a atriz Dira Paes. "Com certeza você fez por merecer!! Um filho maravilhoso, normalmente vem de uma mãe (e pai) maravilhosos. Parabéns!!!!", disse mais uma.

Leilane Neubarth conta sobre decisão de se assumir bissexual

Recentemente, Leilane Neubarth relembrou como foi a decisão de assumir publicamente a sua sexualidade. "Quando assumi a minha sexualidade há mais de 14 anos, quis ser honesta comigo, com a minha família e com os amigos próximos. Isso aconteceu de forma natural", disse ela ao Jornal O Globo.

E completou: "Mas, pelo fato de eu ser uma pessoa pública, assumir minha sexualidade foi muito importante para a comunidade e para as pessoas que me acompanham. É um ato político uma pessoa que trabalha com fato e credibilidade assumir a sua verdade. Não é uma questão de coragem. Eu não saberia viver uma mentira".

Por fim, ela destacou: "Como jornalista bissexual, é muito importante poder emprestar minha credibilidade, de mais de 40 anos informando os brasileiros, para levar ao país a realidade da nossa comunidade".