Após proposta da Record, Cléber Machado confirma saída do SBT: 'Agradecer'

O SBT anunciou na noite desta sexta-feira, 11, o fim de sua parceria com o narrador esportivoCléber Machado. Em um comunicado enviado para a impressa, a emissora agradeceu a dedicação, o profissionalismo e o comprometimento do comunicador durante o período em que esteve contratado.

"A Assessoria de Comunicação informa que o SBT recebeu a notificação oficial de Cleber Machado sobre a sua saída. O SBT soube da proposta recebida pelo mesmo há cerca de um mês. Entre muitas conversas, há uma negociação entre as partes para que Cleber Machado siga narrando e participando da programação da emissora até a final da atual edição da Conmebol Sul-Americana, que acontecerá no dia 23 de novembro de 2024", iniciou o comunicado.

"Desde já, o SBT agradece toda a dedicação, o profissionalismo e o comprometimento de Cleber Machado, fazendo parte de grandes momentos do sucesso da emissora", completou o texto. “Faço questão de também agradecer e registrar a alegria de fazer parte do elenco do SBT, os colegas de trabalho, o ótimo ambiente e os resultados obtidos", disse Cleber Machado.

Proposta da Record

Vale lembrar que Cleber Machado decidiu romper sua parceria com o SBT após receber uma proposta da Record. Em recente entrevista ao Charla Podcast, o narrador confirmou que foi sondado pela emissora concorrente. "Eu tive uma proposta, o SBT foi imediatamente comunicado que eu tinha uma proposta, e a gente está conversando sobre a proposta pra ver o que acontece", disse Cleber Machado.

"Eu tenho uma proposta, eu estou estudando a proposta, conversando com a proposta e a empresa [SBT] onde eu estou sabe desde o dia da proposta. Entendeu? 'Olha, você quer vim pra cá?'. 'Olha, me chamaram pra ir pra lá'", complementou o apresentador.

Na emissora de Edir Macedo, ele vai fazer parte do time que narrará os jogos do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro de 2025. Com informações do portal NaTelinha.