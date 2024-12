Angélica relembra acidente grave com o filho: ‘Viver também é perder’

Angélica recorda a tensão de falar sobre o acidente grave do filho Benício, que fez uma cirurgia na cabeça após traumatismo craniano

A apresentadora Angélica relembrou o acidente grave que seu filho do meio, Benício Huck, sofreu há alguns anos. Em um depoimento no programa Angélica - 50 e Uns, do Globoplay, ela contou sobre a tensão que sente ao relembrar o que viveu naquela época.

O acidente de Benício aconteceu em 2021, quando o adolescente tinha 11 anos de idade e se machucou enquanto praticava wakeboard durante as férias com a família. A prancha do esporte bateu na cabeça dele e causou traumatismo craniano. Com isso, ele precisou passar por uma neurocirurgia de emergência.

Agora, anos depois, Angélica contou que ainda fica nervosa ao relembrar o susto que sofreu na época. "Filho é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Eu há algum tempo atrás, há uns 5 anos atrás eu acho, tive um acidente com meu filho Benício e que foi super… Acho que foi… Teve o acidente do avião com a gente, mas o acidente dele, do Benício que teve traumatismo craniano andando de prancha em Angra. Foi a coisa mais forte que vivi assim. Uma coisa que, porque filho é filho, toda vez que eu falo nesse assunto a minha boca fica seca, porque me vem toda uma memória assim. Porque viver é isso, viver também é perder", disse ela.

Luciano Huck também já falou sobre o acidente do filho

No livro Porta em Porta, Luciano Huck relatou um pouco do que sentiu e viu na época do acidente do filho. "Como pais, Angélica e eu, vivemos nossas horas de maior angústia e dor. Essas lembranças ainda latejam e doem", disse ele, e completou: "A queda de Beni instaurou o horror súbito. Angélica e eu ao lado da cama, destruídos, sem chão, sem rumo. Vi minha mulher, a fortaleza da família, ajoelhada e rezando por mais de 5 horas sem parar. Vi uma mãe se jogar no chão de desespero, entre gritos e lágrimas, na porta de um centro cirúrgico. Senti minha vida perder o sentido em meio a tanto medo. Naquele momento, mais do que tudo, só queria estar no lugar do meu filho. Trocaria minha existência no mundo pela garantia de que ele estivesse bem, sem nem pensar duas vezes".

