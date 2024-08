Após todas as homenagens a Silvio Santos no Mais Você, Ana Maria Braga encerrou o programa com a triste notícia do falecimento de um grande amigo

Após todas as homenagens a Silvio Santos no Mais Você desta segunda-feira, 19, Ana Maria Braga encerrou o programa com a triste notícia do falecimento de um grande amigo. A apresentadora lamentou a morte de de Taborda, bonequeiro que foi o responsável pela criação do primeiro boneco do Louro José. O artista sofria de uma insuficiência cardíaca.

"Morreu hoje cedo uma pessoa muito emblemática para a gente. Taborda, bonequeiro responsável pelos bonecos do Louro José lá na sua origem. Eu desenhei e fomos chegando juntos neste formato. Ele tinha insuficiência cardíaca. Deixo meus sentimentos à mulher dele e à família", disse a apresentadora.

Ana Maria lamenta morte de Taborda (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga se veste de Silvio Santos na Globo

Durante o programa, Ana Maria também homenageou Silvio Santos (1930-2024), que morreu no último sábado, 17. Em memório ao dono do SBT, a apresentadora surgiu vestida como o comunicador, com direito a terno preto, gravata e o ícone microfone acoplado.

"Eu como adoro fazer televisão, levar alegria pra casa de vocês, assim como ele, acho que não tem mal nenhum a gente rir da gente mesmo, errar e não ter vergonha de falar, não ter vergonha de ser feliz. Essa roupa tem hoje todo esse significado", disse ela durante a atração.

Louro também participou da homenagem segurando um pompom, que era marca registrada da plateia dos programas de Silvio, nas mãos das mulheres do público que ele se referia de colegas de trabalho. Ana Maria ainda jogou aviõezinhos e perguntou "Quem quer dinheiro?", ao lembrar outra atitude marcante do apresentador.

Nas redes sociais, Ana Maria escreveu: "Não podíamos começar esta segunda-feira sem a homenagem a ele! O rei da comunicação na TV. Silvio Santos vem aí!".