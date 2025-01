Curtindo as férias em boa companhia, a apresentadora Ana Maria Braga movimentou as redes sociais ao abrir registros de passeio de barco com o namorado

Ana Maria Braga está aproveitando o período de férias ao lado do namorado, Fábio Arruda. Nesta sexta-feira, 3, a apresentadora do Mais Você, da TV Globo, usou as redes sociais para compartilhar registros de um passeio de barco, encantando seus seguidores com os cliques do momento especial.

Nas imagens, a apresentadora surgiu ao lado do amado e entes queridos. "As boas companhias transformam momentos simples em memórias inesquecíveis", escreveu na legenda da publicação.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Deus abençoe esse amor", ressaltou outra. "Seja feliz!", declarou mais uma.

Ana Maria Braga anuncia o fim da luta contra o câncer

A apresentadora Ana Maria Braga deu uma ótima notícia no último dia de 2024. Na terça-feira, 31, ela contou que está em remissão total do câncer.

Em 2020, ela foi diagnosticada com metástases de um tumor no pulmão nos rins e no cérebro. Desde então, a comunicadora fez o tratamento e o acompanhamento médico periódico. Agora, ela recebeu alta médica e já pode se considerar curada da doença.

"Foi uma notícia tão boa que eu recebi há duas semanas! Eu faço uma revisão periódica, essa era uma revisão de cinco em cinco anos e, nesta última, eu fui liberada de todas as outras revisões. Eu tô de alta total! Quer dizer que câncer teve uma remissiva. Não se esperava isso porque era o câncer que eu tinha apenas 10% de chance. Foi constatado que eu estou na remissão do câncer! Já não tenho mais nenhuma possibilidade... Nenhuma não porque a gente nunca sabe, mas medicamente, não tem possibilidade do câncer voltar", disse ela.

