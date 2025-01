Thales Bretas mostra registros de viagem com os filhos

Em suas redes sociais, Thales Bretas compartilhou diversos registros de uma viagem ao lado dos filhos Romeu e Gael. Confira!

Em suas redes sociais, Thales Bretas sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 14, o dermatologista publicou em sua conta no Instagram alguns registros que fez ao lado dos filhos Romeu e Gael, de cinco anos. A família curtiu alguns dias em Annecy, na França. Thales mostrou momentos dos pequenos se divertindo na neve e também filmou a paisagem exuberante do local.

"Já estou de volta, mas as memórias dessa viagem de neve não vão sair de mim nunca mais e de vez em quando vão pipocar por aqui! Dias lindos, diversão, perrengue, medo, companhias maravilhosas, trabalho em Genebra… de tudo um pouco para colorir a vida", escreveu ele na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)

Curiosidades

Recentemente, dona Déa Lúcia participou do Conversa com Bial com aquele jeitinho peculiar e sincero. No programa, a mãe do falecido Paulo Gustavobateu um papo animado e se divertiu: "Estou tão nervosa que, se eu passar mal, você tem que me levar de jatinho", brincou com o apresentador.

A famosa surpreendeu ao falar mais sobre a personalidade dos netos Romeu e Gael, de cinco anos, filhos de Paulo Gustavo e Thales Bretas, e disse que os pequenos tem tiradas de humor que fazem a alegria da casa.

"São terríveis de levados. Tem cada coisa que surpreende a gente. O Romeu, o mais fofinho de olhinho verdinho, sentou, estava tomando café lá em casa e disse: 'Vovó, você tem que cortar essa pelanca aqui. Tem que fazer botox e laser'. O Thales é dermatologista. Eu falei: 'Tá, eu vou fazer. Você conhece alguém que fez isso tudo e ficou bonita?'. Ele falou de uma pessoa, que não posso falar, mas respondi: 'Por isso ela é horrorosa'", disse ao neto. "Gael é sonso. Você fala, ele finge que não te escutou. São terríveis, formação de quadrilha", brincou.

Ela também contou que ajuda na educação dos meninos: "Deixo fazer as coisas, mas tem coisa que não deixo. Sentou na mesa, tem que comer direito, tem que dar bom dia, boa tarde. Não precisa ser simpático, rindo, mas tem que cumprimentar as pessoas. Sexta eles vão lá para casa e os avós vão revezando".

Leia também: Thales Bretas presta homenagem especial para sua mãe