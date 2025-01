Após passar mal, Virginia Fonseca atualiza os seguidores sobre a sua saúde

Na última semana, a influencer Virginia Fonseca, de 25 anos, se submeteu a uma cirurgia de hérnia umbilical, mastopexia, entre outras intervenções

Após passar mal na madrugrada desta segunda-feira, 13, a influenciadora digital Virginia Fonseca, de 25 anos, veio a público atualizar sobre a sua saúde por meio de seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 14. "Bom dia para quem dormiu a noite inteira. PS: Suei a noite inteira também, de molhar a cama... Senti calor ou tem algo relacionado a estar melhorando?", escreveu nos stories ao publicar uma imagem sua ainda deitada na cama.

Na última terça-feira, 7, a empresária contou para seus seguidores que se submeteu a uma cirurgia para retirada de hérnia umbilical, a uma mastopexia e a tecnologias para rejuvenescimento facial e corporal.

A decisão de realizar os procedimentos ao mesmo tempo foi uma maneira de otimizar a recuperação, já que a ampresária buscava corrigir o desconforto causado pela hérnia e restaurar a firmeza das mamas após as gestações de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de quatro meses.

Virginia Fonseca atualiza sobre sua saúde para os seguidores após passar mal - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia passa mal após cirurgias estéticas combinadas

Nesta segunda-feira, 13, Virginia contou que havia passado mal a madrugada inteira.

"Bom dia para quem passou mal a madrugada toda. Bom dia. Postei para vocês minha barriga estufada, né, gente? Depois daquilo, foi só ladeira abaixo. Nossa... Como falo de um jeito que não fique feio? Passei a noite inteira golfando e cagando. Uma dor no estômago! Febre... Nossa Senhora! Foi tenso, viu?", contou ela, que está curtindo dias de descanso com a família e alguns amigos em sua casa de praia em Mangaratiba, no litoral fluminense.

Virginia explicou que pediu ajuda à mãe, Margareth Serrão, na hora do mal-estar. "Desci para o quarto da minha mãe para ela me ajudar a golfar e tal. Minha mãe foi pegar remédio lá na mesa, lá fora, e dá de cara com o Negão golfando no banheiro também, mal. Nossa Senhora! Aí eu fiquei lá no quarto da minha mãe. Comecei a golfar e a fazer o número dois lá pela uma da manhã. Fui voltar para o quarto às cinco da manhã. Aí dormi até agora", contou.

E descartou que a causa seja por conta das cirurgias. "Que isso! Foi alguma coisa que a gente comeu! Estou até com medo agora. Você está de boa?", perguntou Virginia ao marido, Zé Felipe. "Eu estava meio ruim, só um pouquinho", respondeu o cantor.

"Essa noite foi ruim, viu? (risos). Graças a Deus acordei melhor, pelo que parece. Quando eu descer, eu vou saber quem mais passou mal", contou a apresentadora do SABADOU, do SBT, que disse que outras pessoas também passaram mal com enjoo e dor de barriga.

