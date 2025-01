Angélica encanta ao combinar looks com a filha, Eva: 'Eu e ela'

A apresentadora Angélica compartilhou um vídeo encantador ao lado da herdeira caçula, Eva, mostrando looks 'mãe e filha'

A apresentadora Angélica encantou os seguidores na terça-feira, 14, ao compartilhar em suas redes sociais um momento especial ao lado da filha, Eva Huck, de 11 anos. Em seu perfil no Instagram, a esposa de Luciano Huck publicou um vídeo em que aparece combinando looks com a herdeira caçula do casal.

Na gravação, Angélica e Eva fazem diversas transições enquanto desfilam na sala da residência da família, no Rio de Janeiro, e mostram as trocas de roupas. Provando que possuem bom gosto, a dupla esbanjou beleza e simpatia ao selecionar três looks iguais.

Primeiro, mãe e filha surgiram usando peças jeans. Em seguida, a apresentadora e a caçula apareceram em frente à câmera com roupas nas cores branco e cinza. Por fim, com looks em preto e branco, Angélica e Eva terminaram a gravação fazendo dancinhas.

"Eu e ela", escreveu a famosa na legenda. A postagem rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de elogiar mãe e filha. "Lindas", declarou a apresentadora Fátima Bernardes.

"Uma boneca para chamar de sua", disse uma seguidora de Angélica. "Tão lindas e cheias de charme", falou outra. "Tal mãe, tal filha! Lindas", comentou uma terceira. Vale lembrar que além de Eva, Angélica e Luciano Huck também são pais de Joaquim, de 19 anos, e Benício, de 17.

Angélica compartilha fotos inéditas dos filhos com as namoradas na praia

A apresentadora Angélica e seu marido, o apresentador Luciano Huck reuniram amigos e a família para passar o Ano Novo na praia dos Carneiros, em Pernambuco. Recentemente, ela compartilhou uma foto inédita dos três filhos, Joaquim Huck, Benício Huck e Eva Huck, e das namoradas dos adolescentes, Manoela Esteves e Duda Guerra.

Nos Stories do Instagram, a apresentadora também publicou registros com os filhos e o marido, além de fotos de Joaquim e Benício acompanhados de suas namoradas. Para celebrar a chegada do novo ano, toda a família vestiu roupões com o escrito 2025 nas costas; confira detalhes!

