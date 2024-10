Amaury Lorenzo chora ao lembrar que já passou fome: 'Muita dificuldade'

Durante sua participação no Conversa com Bial, desta quarta-feira, 9, o ator Amaury Lorenzo relembrou uma época difícil de sua vida

Durante sua participação no Conversa com Bial, desta quarta-feira, 9, o ator Amaury Lorenzo relembrou uma época difícil de sua vida. Ele recordou sobre a fome e as dificuldades financeiras que enfrentou para estudar artes cênicas e hoje poder viver da sua arte.

“Em vários momentos você pensa: ‘Será que vai dar? Será que está valendo eu não ter um calçado para ir para a faculdade?’. Eu descia na Central do Brasil, vindo de São Gonçalo e Niterói. Andava até a Urca para fazer Faculdade de Artes Cênicas, com trabalho debaixo do braço. Não tinha dinheiro de ônibus, pedia, negociava ou pagava o aluguel", recordou ele.

Em seguida, Pedro Bial se lembrou do dia em que o ator passou pela Urca a bordo de um carro da Globo, o que fez o ator recordar um momento difícil. "Eu lembrei de um dia em que eu estava com muita fome, não tinha comida em casa. Eu levantei e falei: ‘Não tem um café para tomar. Eu tenho uma matrícula na Universidade Federal. Já era um ator premiado no teatro, mas, o meu aluguel ia vencer. ‘Vale a pena eu terminar esse curso de Artes Cênicas?’".

E completou: "Eu sou muito devoto de Nossa Senhora de Fátima e ela estava bem na minha frente. Aí eu olhei para ela, ela com as mãozinhas assim e eu falei: ‘Vou ter um papo com a senhora também. Estou muito chateado!’. E aí eu senti uma coisa boa assim, de vai, faz e fui. Foi nesse dia, que atravessando a UFRJ no sinal, virando para ir para a UNIRIO, foi quando encontrei um amigo e ele me indicou um espetáculo e que foi um sucesso".

“Indo para o Santos Dumont, vindo aqui [Estúdios Globo], gravar outro programa, foi que o carro parou nesse sinal e eu lembrei desse dia. Eu olhei para o mesmo poste, onde parei naquele dia, eu passando fome. Quando encontrei esse amigo, me convidou para o trabalho e aí eu respirei fundo. Entendi que tudo valeu a pena! O investimento dos meus pais e todos os perrengues. Como você falou, não foi num crescente, mas tiveram esses momentos de muita dificuldade. Hoje vale muito a pena”, enfatizou o artista.