Amaury Lorenzo expõe ataques de ódio que recebeu e lamenta situação

Amaury Lorenzo foi vítima de ataques de ódio por conta de sua aparência e fez questão de expor a situação em suas redes sociais

Nesta terça-feira, 27, Amaury Lorenzo usou as suas redes sociais para mostrar uma situação alarmante de ódio na internet. Em seu Instagram Stories, o ator famoso por dar vida a Ramiro na novela Terra e Paixão, da Globo, mostrou o print de uma mensagem maldosa que recebeu no X, antigo Twitter.

"Meu Deus, o que ele fez nos dentes?", questionou uma pessoa. E outra acrescentou: "Que homem feio da p****! Alguém deveria bater nele até quebrar esses dentes, depois esfaquear ele 500 vezes, cortar o corpo dele em pedaços, queimar com fogo e jogar os restos mortais no rio Tietê".

Na publicação, Amaury lamentou a situação. "O ódio na internet. Que Deus e Nossa Senhora nos proteja. Nos livre de todo mal", escreveu ele.

Em seguida, o famoso mostrou que o Instagram removeu a publicação por conta das palavras de ódio. "O Instagram removeu. Ameaçar de morte pode. Expor quem te ameaçou, não".

Boatos de reconciliação

O ator Amaury Lorenzo falou pela primeira vez sobre as especulações envolvendo o retorno de seu relacionamento com o diretor e produtor Sergio Lobato. Procurado pela CARAS Brasil, o artista afirmou que a informação é falsa e garantiu que está focado em sua carreira profissional.

"São muitas fake news, infelizmente. Eu estou focado no trabalho, nessa novela linda que vem ai", disparou Amaury, que depois de participar do Dança dos Famosos, atuará como protagonista da próxima novela da TV Globo, com título provisório de Mão Dupla.

O boato começou a circular após o jornal Extra compartilhar que o artista estaria vivendo uma viagem de "lua de mel" com o ex-namorado em Minas Gerais, estado onde nasceu. O casal estaria passando uma temporada por cidades históricas da região como Tiradentes, Mariana e Ouro Preto.

Ainda segundo a publicação, Sergio Lobato acabou entregando que o romance estava acontecendo após postar alguns registros no mesmo local em que Amaury esteve. Apesar de não posarem juntos, o diretor compartilhou fotos em uma igreja histórica, assim como o ator.