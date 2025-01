Suzy Rêgo se desafia em volta aos palcos: 'Deixei o camarim de um teatro e entrei em outro'

Durante coletiva de imprensa, a CARAS Brasil conversou com Suzy Rêgo que detalhou sobre a peça 'Uma Ideia Genial'

Depois de uma temporada de sucesso com a peça Cá, Entre Nós, Suzy Rêgo (57) está de volta ao teatro com o espetáculo Uma Ideia Genial. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa da comédia e conversou com a artista que confessou estar vivendo uma realização com este projeto.

Uma Ideia Genial estreia nesta sexta-feira, 24, no Teatro Procópio Ferreira. Suzy menciona que está celebrando 36 anos de carreira, onde já desempenhou diversos personagens na arte. A atriz reforça sua paixão pelo teatro.

"De profissão completei 36 anos, começo como miss, depois começo a trabalhar como modelo e na publicidade fiz muito comercial de televisão e um deles [...] chamou atenção do meu padrinho de TV, que hoje mora no céu, o Paulo Ubiratan e fiz a primeira novela O Salvador da Pátria (1989). De lá para cá, eu fui fazendo uma novela atrás da outra, mas sempre junto com o teatro, o que é uma insanidade, mas fiz grandes trabalhos no teatro, com grandes nomes", declara.

Suzy Rêgo afirma que, após encerrar a peça Cá, Entre Nós, já emendou os trabalhos com o espetáculoUma Ideia Genial. Ela afirma que cada trabalho é um novo desafio na carreira, mas que está disposta a levar as pessoas ao riso.

"É um desafio maravilhoso, mas estamos todos enlouquecidos porque amamos isso aqui! Eu tive uma ano inteiro de uma peça de grande sucesso [...] Na comédia dramática Cá Entre Nós. Eu deixei o camarim de um teatro e entrei em outro e isso me dá muita felicidade, porque eu sou bicho de teatro! Estou disposta à fazer, pelo menos uma pessoa na plateia rir. Cada novo projeto é um novo desafio, é um novo filho na corda bamba de sombrinha", confessa.

"Sempre será uma insanidade, nós interpretes fazemos escolhas equivocadas às vezes, nós fazemos apostas malucas, mas tem um diretor sensível, com vasta extensão na comédia [...] isso para nós é um exercício fantástico diário. Nós estamos aqui produzindo entretenimento!", finaliza a atriz Suzy Rêgo.

Suzy Rêgo será Marion na peça 'Uma Ideia Genial/ 'Foto: Tomzé Fonseca/ Agnews

