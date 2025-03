Lucas Souza celebra mudança de rota profissional para o teatro: 'Aprendi na carreira militar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Souza revelou mais detalhes de sua decisão de trocar radicalmente de profissão para encarar seu grande sonho

Há algumas semanas, Lucas Souza (24) surpreendeu seus fãs ao confirmar uma grande mudança em sua rota profissional. O ex-militar se encontrou no teatro e decidiu investir em sua carreira como ator, iniciando até mesmo aulas no segmento. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-participante de A Fazenda revelou mais detalhes da decisão, incluindo spoilers de seus projetos futuros.

"Tenho me dedicado intensamente aos meus estudos para a atuação – cada aula, cada workshop é uma oportunidade de me conectar mais profundamente com minha essência artística. A disciplina que aprendi na carreira militar se transformou em combustível para esse novo caminho, ajudando-me a enfrentar os desafios com foco e resiliência", destacou.

"Para complementar a minha preparação, também tenho cuidado da voz, com exercícios da fonoaudióloga. Além disso, voltei para as aulas de inglês, canto e violão. Acho que tudo contribui para uma melhor performance no palco e acrescenta recursos técnicos que podem ser usados nos mais variados personagens. No futuro, pretendo explorar cada vez mais as vertentes do teatro, do cinema e da TV, sempre buscando contar histórias que realmente emocionem e transformem", explicou.

E o amor de Lucas Souza pelo teatro tornou-se ainda maior em 2023, durante sua participação em A Fazenda 15. Enquanto estava confinado no reality show da Record, o ex-peão teve contato com André Gonçalves, quem o inspirou a seguir seu sonho: "O André me mostrou como equilibrar técnica e emoção, incentivando-me a explorar novas formas de expressão e a ousar no palco".

"Quando estávamos no confinamento de A Fazenda 15, em 2023, eu olhava para o André e pensava no privilégio que era poder estar convivendo com uma pessoa que eu já admirava o trabalho. As nossas resenhas por lá fizeram reacender em mim essa vontade de me aprofundar no mundo da dramaturgia e interpretação", confessou.

"Já o legado do Paulo Gustavo, com sua irreverência e capacidade de transformar a dor em arte, me ensinou a abraçar minha vulnerabilidade e a transformar cada experiência em performance. Eles me impulsionaram a buscar a arte como profissão e a seguir firme nessa jornada, e a nunca deixar de acreditar no poder transformador da arte", disse.

