'Não tenho medo de envelhecer e tampouco luto contra', declara Debora Olivieri

Em entrevista à CARAS Brasil, Debora Olivieri reflete sobre envelhecimento e solidão, temas abordados no espetáculo Duas Irmãs & Um Casamento

A passagem de tempo não assusta Debora Olivieri (66). Para a atriz, que pode ser vista nos palcos do Rio de Janeiro com a comédia Duas Irmãs & Um Casamento, não há escolha se não aceitar o envelhecimento, e tratar a fase com carinho.

"Não tenho medo de envelhecer e tampouco luto contra isso", diz a atriz, que protagoniza a peça ao lado de Maitê Proença (66), abordando temas como solidão, envelhecimento e família. Em entrevista à CARAS Brasil, Debora Oliviera assegura que vive uma experiência deliciosa no palco .

Na trama, duas irmãs, Catarina e Rosa, se reúnem para organizar um casamento e, de forma cômica, abordam os temas universais. Em cartaz no teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, no Rio, as apresentações vão até 24 de novembro, e acontece às sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h.

Para além do sucesso no teatro, a artista não esconde a vontade de trabalhar novamente na TV. Ela está longe das novelas desde 2021, quando fez a globalSalve-se Quem Puder. "Adoro trabalhar em todos os veículos e TV é um deles. É um trabalho que te faz rever e melhorar a cada episódio ou capítulo que você grava."

E 2025 já começa com estreias para a artista. Ela estará nos cinemas com o filme Relicário. Abaixo, Debora Oliveiri dá mais detalhes de Duas Irmãs & Um Casamento, discorre sobre a solidão e a importância da família, e fala sobre o longa-metragem. Confira trechos editados da conversa.

Como está sendo trabalhar no espetáculo Duas Irmãs & Um Casamento?

Estou amando dar vida a Rosa. Me identifico muito com ela. Adoro dar bons palpites e sou uma irmã maravilhosa. E isso a Rosa é. Fazer comédia é delicioso porque você também gargalha por dentro ao ouvir que sua piada chegou ao público.

Como é interpretar ao lado de Maitê Proença?

Já tivemos esta oportunidade há uns 25 anos, e agora estamos experimentando esta nova empreitada. E ouvir que somos muito parecidas, igual duas irmãs, só me enche de alegria. Pois ela é linda…



Dentre diversos temas, a peça fala sobre família. Qual a importância da família para você?

Eu amo minha família. Sempre quero estar perto e preservo a boa relação entre filhos e irmãos especialmente.

Além disso, a solidão também é um dos temas presentes no espetáculo. Você já se sentiu solitária?

Não tenho tempo para ser solitária. Primeiro porque tenho um marido que topa tudo e sempre quer agitar mais que eu e eu acabo cedendo, e amigos incríveis que me floreiam a vida. Fora os livros que não paro de ler e preenchem meu dia a dia e as noites. Não dá tempo de solidão. ⁠Como lidar com isso? Lendo, saindo, querendo estar com os outros.

Você tem novos projetos que possa contar?

No ano que vem, estreia o longa que filmei este ano: Relicário, com direção de Guto Pasko. Foi uma experiência maravilhosa filmando este thriller no sul do país, com uma equipe de profissionais que nunca tinha trabalhado e troquei demais com todos. Fiz grandes amigos. Quero mais. Amo fazer cinema.