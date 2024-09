'Fazer teatro é uma prova de resistência', afirma Débora Olivieri

Em entrevista à CARAS Brasil, Débora Olivieri detalha sobre seu retorno aos palcos com a peça 'Duas Irmãs & Um Casamento', ao lado de Maitê Proença

A atriz Débora Olivieri (66) está em contagem regressiva para a estreia do espetáculo Duas Irmãs & Um Casamento, onde divide o protagonismo da trama com Maitê Proença (66). Em entrevista à CARAS Brasil, a artista fala sobre seu retorno aos palcos e declara: "Fazer teatro é uma prova de resistência".



“Duas Irmãs & Um Casamento” estreia dia 11 de outubro, no Teatro Clara Nunes, é uma comédia do dramaturgo britânico Peter Quilter (59), com direção de Ernesto Piccolo (62). O espetáculo já encenado na Europa e inédito no Brasil, traz uma história emocionante e divertida sobre a complexidade dos laços familiares. A atriz adianta sobre a trama.

"É uma comédia popular. Duas irmãs em esferas diferentes que se encontram no casarão dos pais onde passavam a infância e se reencontram e têm surpresas, segredos", avalia. Sobre a adaptação da peça, Débora avalia que a obra vai muito além de uma regionalidade e narra uma história entre irmãs.

"Não traz nada [do Brasil] e também não traz da Inglaterra, Europa. É irrelevante. Traz humor, humanidade, sororidade. Discute questões de geração Z. É bem contemporâneo", declara Débora Olivieri sobre a peça.

A veterana coleciona diversos papéis marcantes ao longo de uma vida dedicada às artes. Ela confessa que encontrou muitas semelhanças entre seu jeito com sua personagem na peça: "Descobri que sou muito parecida com a personagem. Quero dar conselho, sou muito amiga".

Débora reforça sua paixão pelos palcos, mas afirma que não é uma tarefa fácil trabalhar com essa forma de arte: "Teatro dá essa adrenalina, que é necessária para a gente sobreviver. A gente cansa, mas ama. Subir no palco com aquele texto, concentração, bando de gente olhando. É porque a gente ama essa profissão, [mas] fazer teatro é uma prova de resistência” .

DOS PALCOS PARA VIDA

Débora Olivieri divide o protagonismo da peça com Maitê Proença, onde vivem duas irmãs. Ela reforça que são grandes amigas dentro e fora dos palcos. A atriz rasga elogios para a companheira de espetáculo e relembra que o convite para o projeto foi uma indicação da colega.

"Trabalhamos há 35 anos num musical. Ela veio no meu casamento, me convida para os aniversários. Temos muito carinho, ela por mim e eu por ela. Fiquei muito feliz com a indicação e com o aval do meu nome pela equipe", finaliza.

