Marcelo Medici tomou atitude antes de voltar com espetáculo no teatro: 'Não daria conta'

Em entrevista à TV CARAS, Marcelo Medici conta como foi a preparação para retornar com o espetáculo de sucesso Cada Um Com Seus Pobrema

Novamente em cartaz com o espetáculo Cada Um Com Seus Pobrema, Marcelo Medici(52) revelou em entrevista à TV CARAS que precisou tomar uma atitude antes de voltar para os palcos. "Se não eu não daria conta de fazer tudo", afirma.

Na peça, o artista é responsável por interpretar oito personagens, fazer todas as trocas de figurino, a maquiagem e falar o texto por 1h30. Marcelo Medici revelou que, para conseguir encarar o desafio 20 anos após a estreia do espetáculo, voltou a fazer treinos na academia.

"Antes de voltar com a peça, eu voltei para a academia. Na pandemia eu parei. Mas voltei, se não eu não daria conta de fazer tudo. É como fazer teatro musical, é diferente de novela. [No futuro] tenho medo de não dar conta."

Leia também: Marcelo Medici recorda primeira novela na Globo: 'Teste mais longo da minha vida'

O ator completa ao dizer que, na primeira temporada do espetáculo, ele equilibrava as apresentações com as gravações da novela Belíssima (2005-2006), decisão que não tomaria atualmente. "Eu tinha 32 anos, agora com 52 ou eu faço a novela, ou a peça."

Ele afirma que volta o espetáculo para os teatros por amor à peça, ao público e também pelos pedidos que os espectadores fazem em relação ao trabalho. Olhando para trás, o artista assegura que a peça carrega consigo uma carga de memória afetiva.

"Acompanha 20 anos da minha vida, já teve minha cachorrinha entrando em cena, a peruca do Mico Leão Dourado foi a minha avó que fez, que já faleceu", diz. "É um negócio que tem uma carga afetiva muito grande. Teve duas temporadas lindas no Rio de Janeiro, e todas as temporadas incríveis em São Paulo."

CONFIRA A ENTREVISTA DE MARCELO MEDICI À TV CARAS NA ÍNTEGRA:

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MARCELO MEDICI NO INSTAGRAM:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Medici (@marcelomedici)

Leia mais em: Marcelo Medici exige mais representatividade na TV: 'Empregar essas pessoas'