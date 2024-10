Longe da música, ​​ex-Pussycat Dolls Nicole Scherzinger é consagrada como atriz na Broadway

Sem obter grande sucesso na carreira solo, Nicole Scherzinger brilha nos palcos 10 anos após seu último álbum, chegando a ser aplaudida por 6 minutos

Nicole Scherzinger(46) é lembrada até hoje como a integrante principal das The Pussycat Dolls, girl band que vendeu milhões de álbuns e emplacou hits entre 2003 e 2010. Mas se a carreira solo da cantora parece nunca ter engrenado nesses quase 15 anos, a volta por cima finalmente chegou: em cartaz com o musical Sunset Boulevard na Broadway, Nicole está sendo consagrada como atriz de teatro.

O espetáculo acaba de fazer sua estreia oficial em Nova York, e a revista norte-americana People noticiou que no domingo, 20, Nicole foi aplaudida de pé várias vezes durante a apresentação - em uma delas, os aplausos duraram 6 minutos.

Nicole Scherzinger no musical da Broadway Sunset Boulevard - divulgação

Sunset Boulevard é um clássico do compositor britânico Andrew Lloyd Webber, baseado no filme Crepúsculo dos Deuses, de 1950. A montagem com Scherzinger esteve em cartaz em Londres em 2023, onde Nicole recebeu importantes prêmios. Agora na Broadway, ela já é favorita para levar o Tony, o Oscar do teatro nos EUA. "Uma performance arrepiante e definidora de carreira", definiu a People, sobre a atuação de Nicole.

O reconhecimento como atriz chega uma década depois de seu último álbum, Big Fat Lie, lançado em 2014. Ela tem outro solo, Killer Love, de 2011, ambos com sucesso mediano, e dois com as Pussycat, esses sim grandes sucessos. Embora a carreira na música pop não mostre muito de sua habilidade vocal, Nicole tem formação clássica em canto, o que permite que ela desempenhe com perfeição o repertório complicado de Sunset - o que também vem impressionando a plateia.

Nicole Scherzinger com as Pussycat Dolls - divulgação

Nos anos seguintes ao fim das Pussycat, Nicole também se arriscou como jurada de programas televisivos como The X Factor e The Masked Singer. Sem conseguir se desvencilhar da imagem do grupo, em 2019 uma reunião das integrantes para uma nova turnê chegou a ser divulgada, mas uma disputa judicial entre Nicole Scherzinger e a criadora do grupo, a coreógrafa Robin Antin, colocou um ponto final nesses planos. Agora em Sunset, é a chance da artista virar a página e ser reconhecida por seu próprio talento.

