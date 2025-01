Lidia Brondi faz rara aparição em público ao prestigiar o marido no teatro

No ar com a reprise da novela Tieta, a ex-atriz Lidia Brondi reaparece em público ao prestigiar o marido, Cassio Gabus Mendes, no teatro

A ex-atriz Lidia Brondi fez uma rara aparição em público na noite desta sexta-feira, 24. Ela foi ao teatro para prestigiar o seu marido, o ator Cassio Gabus Mendes, que fez a estreia da peça Uma Ideia Genial no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo.

Na entrada do evento, ela foi reconhecida pelos paparazzi e posou para fotos. Na ocasião, a estrela usava um look com blusa branca de manga comprida e calça marrom. Além disso, ela mostrou o seu cabelo com curtinho.

Vale lembrar que Lídia Brondi abandonou a TV há 34 anos. Em 1991, ela atuou em sua última novela, chamada Meu Bem, Meu Mal, da Globo. Antes disso, ela também esteve nos elencos de Tieta - que é reprisada atualmente no Vale a Pena Ver de Novo -, Vale Tudo, Roque Santeiro e outras.

A ex-atriz deixou a carreira para se dedicar a carreira de psicóloga e à sua família. Ela é casada há mais de 30 anos com o marido.

Lidia Brondi - Foto: Clayton Felizardo / Brazilnews

Lidia Brondi - Foto: Clayton Felizardo / Brazilnews

Lidia Brondi - Foto: Denilson Santos / Divulgação

Cassio Gabus Mendes fala sobre o casamento com Lídia Brondi

Em entrevista recente no Jornal O Globo, Cassio Gabus Mendes falou sobre a parceria com Lídia Brondi ao longo dos 31 anos juntos.

“Uma pessoa que está grudada em você te leva pelo braço. Somos alma gêmeas? Sim, somos. Mas não acredito nesse negócio de ser igualzinho. Não dá certo. A alma gêmea se forma na diferença. Minha mulher me levanta, o ritmo dela é mais veloz que o meu. Ela me tira da preguiça, fala algo que me acende porque não é igual a mim. Me faz enxergar as coisas por outro prisma”, disse ele.

Há pouco tempo, ele comentou sobre o fato da esposa estar longe da mídia e os fãs ficarem felizes quando ele posta fotos dela. “As pessoas adoram, sentem falta dela, dizem que somos um casal bacana. Isso é muito legal. E acho que explode porque ela aparece pouco. Mas em nenhum momento é pensado, não foi uma estratégia. E nunca faria sem perguntar a ela. Eu a respeito muito. Ela não gosta, não é a fim. Cada um na sua”, disse ele.

