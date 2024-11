Jair Rodrigues nos palcos, Lucas da Purificação entrega detalhes dos bastidores: ‘Diferencial’

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas da Purificação, ator que interpreta Jair Rodrigues em Tom Jobim Musical, fala sobre espetáculo e relação com a música

Em cartaz com o espetáculo Tom Jobim Musical, interpretando Jair Rodrigues, grande nome da música brasileira, o ator Lucas da Purificação conta detalhes à CARAS Brasil, sobre o processo de audição para a peça, revelando seu diferencial, e fala sobre a relação com a música.

Confira a entrevista na íntegra

Destaque em processo de audição

O processo de audição para tal projeto foi dividido em 3 fases (Dança, Música e Interpretação). Acredito que a minha energia, sorriso e alegria tenham sido um diferencial, me aproximando cada vez mais do personagem.

Relação com a música

Confesso que sou daqueles que faz absolutamente TUDO escutando música. Samba, MPB e Bossa Nova sempre estiveram no meu repertório musical. Sinto como um presente ter o privilégio de cantar essas canções, viver tal momento, interpretar um ícone como Jair Rodrigues. É rico, é mágico, é um deleite.

Trocou o esporte pelo teatro

Como diz a música do Shank: ‘Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?’ Como basicamente toda criança brasileira, eu também tinha esse sonho de ser jogador de futebol, mas em um determinado momento aquele sonho foi diminuindo e optei pelo teatro que já era algo que fazia no colégio. O maior desafio foi informar a decisão para a coordenação do Fluminense (clube que eu jogava na época) e para meu pai que me acompanhava em todos os treinos, jogos.

Início da carreira como ator

Eu tive a sorte de ter Teatro como uma disciplina no colégio Brasileiro de São Christóvão, mas afirmo que tem uma parcela da minha mãe também que sempre me levava pra assistir espetáculos teatrais, musicais. Eu era daquelas crianças que sempre dançava nas festas colegiais, que sempre ficava no palco, que gostava de plateia, sabe.

O espetáculo Tom Jobim Musical fica em cartaz no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, até o dia 23 de fevereiro de 2025. O elenco conta com nomes como Elton Towersey, Otávio Muller e Analu Pimenta.