Gabriella Di Grecco celebra personagens em ‘Elvis: A Musical Revolution’

Gabriella Di Grecco está no elenco de Elvis: A Musical Revolution e conta sobre a oportunidade de interpretar Dixie Locke e Priscilla Presley

A atriz Gabriella Di Grecco está encantada com seu novo desafio profissional. Ela está no elenco do espetáculo Elvis: A Musical Revolution, que tem Leandro Lima como Elvis Presley, e está em São Paulo. Na produção, ela assumiu o posto fixo de Dixie Locke, mas também teve a oportunidade de interpretar Priscilla Presley em algumas apresentações pontuais.

Nos bastidores, ela contou sobre a importância do projeto para sua carreira. "Atuar em ‘Elvis: A Musical Revolution’ tem sido uma experiência única. Enquanto a Dixie representa aquele momento de juventude e descobertas, o primeiro amor de Elvis, a Priscilla traz uma densidade emocional muito maior. Ela não é só a esposa de uma lenda, mas uma mulher que teve que equilibrar seu amor por Elvis com as complexidades de viver ao lado de uma figura tão icônica. Foi um desafio maravilhoso mergulhar nessa história, entender suas camadas e trazer sua individualidade ao palco", disse ela.

E completou: "Priscilla é forte, resiliente, mas também extremamente humana, e poder dar vida a essa mulher foi um marco importante na minha carreira. Viver essas duas personagens em um mesmo espetáculo me permitiu explorar facetas muito diferentes da atuação. Cada uma tem uma história própria, mas ambas compartilham o amor por Elvis em momentos muito distintos da vida dele. Isso me dá uma gama rica de emoções e nuances para trabalhar em cena, o que é extremamente desafiador e gratificante como atriz".

Além disso, a artista comentou sobre sua preparação para o projeto. "Poder construir essas histórias ao lado de Leandro Lima, que interpreta o Elvis de forma tão intensa e autêntica, tem sido um verdadeiro privilégio. Leandro traz uma verdade muito forte ao personagem, o que facilita imensamente nossas trocas em cena e me ajuda a entrar ainda mais por completo no papel. É incrível sentir a energia dele no palco e ver o cuidado com o qual ele interpreta cada nuance de Elvis, desde a juventude até os momentos mais complexos de sua carreira. E, claro, ser dirigida pelo Miguel Falabella é outro grande presente. Miguel tem uma sensibilidade única para trabalhar tanto com o elenco quanto com o texto e a direção. Ele consegue extrair o melhor de cada ator, sempre com uma visão artística muito clara. Ao mesmo tempo, ele nos dá a liberdade para explorar nossos personagens, o que torna o processo criativo ainda mais enriquecedor. Cada ensaio com ele é uma aula de generosidade, humor e, acima de tudo, de respeito ao teatro", afirmou.