Felipe Hintze se desafia em musical após novela: 'Diferente de tudo que já fiz'

Após Família é Tudo, Felipe Hintze conta em entrevista à CARAS Brasil detalhes de novo personagem e volta aos palcos

Felipe Hintze (31) está de volta aos palcos após atuar em Família é Tudo (2024). Em curta temporada no Teatro Clara Nunes, no Rio, o ator estrela Canções que eu guardei pra você, que segue em cartaz até o dia 24 de fevereiro, com apresentações de sexta-feira a segunda, sempre às 20h.

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista conta detalhes do espetáculo musical, fala sobre os desafios enfrentados para cantar em cena e revela detalhes do novo personagem. "Diferente de tudo que já fiz", afirma ele.

"O grau de dificuldade é maior por que eu tive que ter excelência em novas práticas pra mim. O fato de eu ter uma equipe sensacional e acolhedora foi fundamental. Nosso diretor Zé Henrique de Paula nos conduziu com maestria, Fernanda Maia nossa diretora musical pegou na minha mão e me mostrou tudo o que eu era capaz. Esse elenco fantástico também me recebeu muito bem. Você tem que saber interpretar, dançar e cantar tudo ao mesmo tempo. A dedicação e preparo é intenso. Eu estou amando me aventurar por esse gênero que eu nunca tinha feito até porque eu amo desafios e sair da minha zona de conforto", conta.

Hintze teve uma preparação que durou seis meses. Apesar da experiência na TV e no teatro, o musical é algo novo e que ele almejava viver. Com a peça em cartaz, ele detalha como todo processo ocorreu até a estreia.

"Eu já fazia aula de canto, mas eu nunca tinha cantado profissionalmente. Quando veio o convite eu mergulhei nos estudos, fiz aula com dois professores incríveis Amélia Gumes e Rafa Miranda. As aulas foram me ajudando a dominar a técnica e perder o medo. Não tem segredo, estudo e dedicação sempre", diz.

Canções que eu guardei pra você fala sobre casais. Para o ator, trabalhar essa dinâmica não necessariamente precisa fazer o público ou quem está em cena chorar. Na pele de um homem casado que tem seu relacionamento abalado após a volta do ex da esposa, ele conta diálogos que provocam diferentes reações da plateia.

"Todo mundo já teve uma paixão ardente, ou já sofreu por amor ou já se duvidou se o amor pelo parceiro já acabou. A peça aborda de uma forma muito divertida e engraçada os desgastes das relações e o frescor do começo. É uma grande comédia, o público sai com dor de barriga de tanto rir", revela ele, que também fala da escolha das músicas que ajudam a contar diferentes histórias.

"Estamos falando de grandes artistas como Ana Carolina, Cássia Eller, Marina Lima com músicas lindas, profundas e que tocam a alma da gente. As canções são inseridas na história como ferramenta para ajudar a contar melhor a narrativa e traduzir. Pro público o que os personagens estão sentindo. Por isso a plateia se identifica, porque já reconhece a música inserida nesse contexto. A curadoria das escolhas das músicas são incríveis. As pessoas saem da peça já montando sua playlist", complementa.

Sucesso no cinema

Ao mesmo tempo em que celebra atuação em um musical, Felipe Hintze comemora o sucesso de Consequências Paralelas. O longa foi selecionado para o Boston SciFi Film Festival, o mais antigo festival de gênero dos EUA. A estreia mundial está marcada para 13 de fevereiro, mas não contará com a presença do ator por um motivo especial.

"Eu fui convidado pra ir pro festival, mas não vou poder ir pq vou estar em cartaz no rio com o musical.

O filme tem eu como protagonista ao lado de Carol Macedo e João Fenerich. Tem participação especial de Camila Morgado e a direção é do Gabriel França e do CD Vallada", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DO ATOR: