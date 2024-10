Elis Regina nos palcos, Thainá Gallo aponta semelhança com cantora: 'Mesmo caminho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Thainá Gallo, que vive Elis Regina em Tom Jobim Musical, fala sobre desafios e aponta semelhança com a cantora

A atriz gaúcha Thainá Gallo interpreta Elis Regina no espetáculo Tom Jobim Musical, com direção de João Fonseca. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre a relação com a cantora, aponta semelhança entre elas e destaca desafios.

"Elis, assim como eu, evadiu de Porto Alegre porque não tinha onde trabalhar, saiu do sul do país para viver no Rio de Janeiro. É interessante mas não surpreendente que a gente tenha feito o mesmo caminho, a cidade não oferece recursos pro artista sobreviver, falta incentivo e investimento.", aponta Thainá.

"Elis tinha um impulso de liberdade, movimento, vontade de se transformar e transformar as coisas à sua volta. Eu me vejo assim também, sou inquieta, preciso o tempo todo mudar, não gosto da mesmice. A coragem dela me inspira."

Quando soube que iria interpretar Elis nos palcos, Thainá conta que mergulhou na obra da artista, buscando referências para compor uma personagem: "Desde que tive a confirmação de que faria Elis, não parei de ouvi-la. Revisitei todos os seus álbuns e assisti a uma porrada de entrevistas suas ao longo da vida. O documentário “Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você” foi a base principal dos meus estudos, assisti incansavelmente para entender como era a voz e a movimentação dela naquele momento da gravação do álbum. É uma história conhecida, já foi retratada em outras produções. Em Tom Jobim Musical, eu interpreto Elis sob a perspectiva do Tom, o que deixou a jogada mais interessante e diferente do que já foi visto. Eu também tive espaço do João Fonseca, nosso diretor, para trazer algumas falas dela para o espetáculo, isso fez com que eu me aproximasse mais de Elis."

A atriz destaca a necessidade de trazer uma Elis mais minimalista: "Elis foi uma artista tecnicamente perfeita, ela carregava uma carga de emoção e intensidade não só em cena mas também em sua vida pessoal, reproduzir isso no palco é um grande desafio. Nesse momento específico ao lado do Tom, precisei investigar uma Elis mais minimalista, concisa e econômica, mas sem perder sua potência e intensidade jamais. Dar vida a ela no palco é um verdadeiro presente que eu tô recebendo com muita alegria e gratidão!", diz.

Fã de Elis Regina, Thainá aproveitou o momento de mergulho no personagem para se conectar com a cultura brasileira: "Sempre admirei Elis Regina, não só por sua voz e obra, mas pela forma que ela se posicionava como artista. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo em uma época em que a presença feminina na música e na sociedade era muitas vezes subestimada. Elis era autêntica e inspirou outras mulheres a se expressarem e lutarem por seus direitos, ela abriu espaço para que artistas mulheres como eu, consigam existir na arte. Eu sinto que esse processo fez com que eu me conectasse não só com a sua música mas também com a sua paixão pela cultura brasileira. Agradeço pela oportunidade de mergulhar em sua vida e descobrir coisas novas na sua história que hoje me fazem amá-la ainda mais.", conta.

Segundo Thainá, o maior desafio vivido por ela foi lidar com as incertezas após se mudar do Rio Grande do Sul: "Guardei um dinheiro para sobreviver por 3 meses e nesse meio tempo precisava correr atrás de oportunidades. Eu não tinha contatos profissionais na cidade, conhecia pouquíssimas pessoas. Emocionalmente lidar com isso era difícil, com o medo de dar errado, sentia falta da minha família e de toda rede de apoio que tinha em Porto Alegre. Felizmente, o Rio de Janeiro me abraçou. Cheguei na cidade em 2014 e em menos de 3 meses fui aprovada para o elenco de “Cássia Eller, O Musical”, foi incrível! Senti que estava no lugar certo, na hora certa. Daí pra frente, muitas portas foram se abrindo.", revela a atriz.

Em Cássia Eller, O Musical, Thainá interpretou a Lan Lanh, super percussionista."Foi uma experiência incrível, ela assinava a direção musical do espetáculo ao lado do Fernando Nunes então convivemos por um bom tempo, ela me ensinou a tocar cajón e outros instrumentos de percussão, viramos amigas e isso me deu muito material para a peça.",

Tom Jobim Musical está em cartaz no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, até o dia 15 de dezembro deste ano. No espetáculo são apresentados diversos clássicos do cantor e compositor como Chega de Saudade, Garota de Ipanema e Águas de Março.

A intérprete de Elis ressalta ainda, que sua entrega nos palcos é um dos pontos altos da apresentação: "Entrega. Estou interpretando Elis com todo meu coração. Uma das coisas que eu mais admirava nela, era a forma com que ela se conectava com o público através das suas canções e da sua performance. Meu grande objetivo nesse espetáculo é transmitir a mesma paixão e emoção que Elis transmitia.", finaliza.