Ricardo Vianna abre o coração ao falar sobre gravidez de Lexa: 'Nossa história'

Pai pela segunda vez, o ator Ricardo Vianna postou fotos exibindo a barriguinha de grávida de Lexa e se declarou para a cantora

Ricardo Viannausou as redes sociais para falar sobre a gravidez de sua noiva, a cantora Lexa. O ator postou duas fotos exibindo a barriguinha de grávida da amada e se mostrou grato pelo momento que eles estão vivendo.

"Deus é maravilhoso!!! A vida é mesmo uma caixinha de surpresas. A única certeza que tenho é que fazendo o bem, o bem volta. Somos felizes, não desejamos o mal de ninguém e estamos realizando nossos sonhos e escrevendo nossa história", disse ele no começo do texto.

"A vida é linda, família! Foquemos nossa energia pra enxergar o melhor que a vida tem a nos oferecer. Agora eu sou pai de duas crianças! Que benção!! Obrigado, Pai!!! Obrigado minha linda mulher por me proporcionar tamanha felicidade, por me amar e paparicar! Te amo!!! O pai tá on!!!", completou o artista, que já é pai de Cecília, de 8 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Os internautas parabenizaram Ricardo e Lexa nos comentários. "Irmão, que felicidade por vocês! Parabéns pra essa família que tá nascendo", escreveu o ator Rafael Zulu. "Que venha com muita saúde e Deus abençoe vocês", disse um seguidor. "Deus abençoe e proteja esse anjo que está a caminho, que traga em sua bagagem todo amor e saúde do mundo para vocês", desejou uma fã.

Lexa anunciou a gravidez dividindo um vídeo de quando descobriu a novidade. Ela também mostrou a reação dos familiares e do momento que fez um ultrassom. "Tô grávida!!! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva a Deus pela sua vida! Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor", escreveu ela em um trecho da postagem.

Lexa ganha declaração de Ricardo Vianna após festa de noivado

A cantora Lexa e o ator Ricardo Vianna realizaram uma festa intimista em celebração ao noivado do casal. Juntos há cerca de 1 ano, os famosos oficializaram o pedido de casamento no evento de luxo no Rio de Janeiro ao lado de familiares e amigos próximos.

Na madrugada do dia 14 de outubro, Lexa foi surpreendida por uma declaração bastante especial do companheiro. Por meio das redes sociais, Ricardo Vianna abriu um álbum com fotos da artista na festa de noivado e ressaltou o quanto é apaixonado por ela. "Minha linda noiva. Eu te admiro, te honro e te amo!!! Obrigado por estar ao meu lado nessa aventura que é a vida. Obrigado por ser tão incrível! [...]", disse ele. Confira!

