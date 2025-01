Marieta Severo prestigia peça de Andrea Beltrão no Rio de Janeiro

A atriz Marieta Severo é clicada no espetáculo Lady Tempestade, monólogo da atriz Andrea Beltrão, na noite desta quinta-feira, 9, no Rio de Janeiro

A atriz Marieta Severo, de 78 anos, foi clicada no Teatro Poeira em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, para prestigiar a atriz Andrea Beltrão em seu monólogo Lady Tempestade, que estreia nesta quinta-feira, 9. A veterana, que acumula uma trajetória memorável na TV, optou por um look branco com detalhes em vermelho. Ao chegar no teatro, a artista posou com o programa da peça em suas mãos.

O ator Silvero Pereira, de 42 anos, também foi prestigiar Andrea, que recentemente estrelou Mar do Sertão, na Globo. O protagonista de Maníaco do Parque optou por uma calça branca e uma camisa clara.

Confira, abaixo, os registros de Marieta e Silvero na ocasião:

Lady Tempestade

O monólogo Lady Tempestade de Andrea Beltrão está em cartaz no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro. A montagemexplora o diário da pernambucana Mércia Albuquerque, advogada que defendeu presos políticos durante os anos de chumbo no Brasil.

"Mércia dizia que era uma contadora de histórias de pessoas que reconstruíram a liberdade. Eu sou uma contadora de histórias. Eu acredito que contar histórias é uma maneira amorosa de pensarmos juntos no nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Contar histórias amorosamente, para nunca esquecer. Para tentarmos responder às perguntas que nos fazemos aqui e agora”, disse Andrea.

