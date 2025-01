Tadeu Schmidt comenta rótulo de galã: 'Sou vaidoso, adoro um elogio'

Em entrevista à Revista CARAS, o apresentador Tadeu Schmidt também revela levar a vida com um bom-humor e brinca sobre fazer piadas do 'tio do pavê'

No comando do BBB 25 (Globo) é inegável que Tadeu Schmidt (50) carrega seu bom humor e estilo para as telinhas da TV. Levando a vida de um jeito leve, o apresentador comenta os rótulos de galã e "tio do pavê", vindo das piadas clássicas que fez ao longo de sua carreira.

Em entrevista à Revista CARAS, Tadeu Schmidt garante que é antenado quanto à sua aparência . "Sou vaidoso, como todo mundo é, todo mundo quer ser o mais bonito possível. Quando vou jogar golfe, por exemplo, gosto de estar com uma roupa que combine. Embora vá jogar com amigos que não estão ligando para minha roupa, quero estar bem."

"Às vezes, inclusive, quero combinar a cueca com a calça, o que não faz o menor sentido [risos]. Mas adoro um elogio. Essa coisa de me acharem bonito me deixa lisonjeado", acrescenta o jornalista, bem-humorado, sobre o rótulo de galã.

Quanto ao rótulo do tio com piadas sem graça, o apresentados aproveita para se defender. "Falam que sou o tiozão do pavê, mas eu adoro coisas originais. Eu não faço piada boba assim: 'é para ver ou pra comer' [risos]. Desde os gols do Fantástico, quando a gente fazia piadas, eu fazia questão de fugir do clichê."

"A não ser que seja uma coisa minha que vira bordão, como o 'quem faz três gols pede música', que é a melhor ideia da minha vida. Eu sou o tiozão do pavê no sentido de que morro de rir das maiores bobagens, mas quando faço a piada procuro qualidade [risos]", completa.

Ele também diz que o bom-humor e a forma de ver a vida que apresenta na TV são os mesmos fora das telinhas. "Procuro ver o lado bom das coisas, eu sempre fiz reportagens mais leves, gosto de falar bobagem, fazer piada, dar risada. O meu trabalho sempre foi para um lado mais leve, porque minha vida é assim."

