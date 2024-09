Susana Vieira revela que quase se mudou para os EUA antes de renovar com a Globo

Em entrevista à Revista CARAS, Susana Vieira exalta a alegria de viver e poder trabalhar com aquilo que gosta independente da idade

Que a atriz Susana Vieira ama viajar em família não é nenhuma novidade. Mas quando fazer as malas e embarcar rumo a mais uma aventura se transforma em sinônimo de comemoração, o passeio, claro, ganha contornos ainda mais especiais. Foi o que aconteceu na celebração de seus 82 anos, com direito a tour pela mágica Orlando, nos EUA. Com o filho, o DJ Rodrigo (59), a nora, Ketryn Goetten, os netos, Rafael e Bruno, a ex-nora Luciana Cardoso, além de grandes amigos como o cirurgião-dentista Fábio Alencar e o dermatologista Victor Bechara, ela ganhou doses extras de jovialidade ao passear pelos parques da Disney e da Universal.

“Essa é a minha maior felicidade! Comemorar meus 82 anos com muita saúde, alegria e ao lado dos meus bens mais preciosos, minha família e amigos agregados que fazem os meus dias mais especiais”, celebrou.

O que a estrela não imaginava é que iria ganhar uma festa surpresa, com direito a presença ilustre do Mickey e da Minnie. “Que alegria comemorar meus 82 anos com essa festa linda! Muito obrigada, meus amores”, agradeceu a estrela, que, após apagar as velas do bolo, fez um pedido. “Quero aproveitar muito a vida ainda, quero aproveitar muito! Obrigada, Deus, por eu estar com saúde, estar viva! Obrigada pela família que eu formei, obrigada pelos amigos que se agregaram”, disse.

O cirurgião-dentista Fábio parabenizou a atriz e não economizou nos elogios. “Uma guerreira como você é inspiração para todos nós! Que alegria podermos estar aqui hoje para te desejar um feliz aniversário! Todos te querem bem, porque você é uma pessoa maravilhosa, que ilumina tudo ao seu redor. Obrigado por ser essa amiga incrível”, declarou.

Com seu jeito irreverente, a atriz agradeceu o carinho. “Viva os amigos gays! Tirando os cachorros, que são meus melhores amigos, depois deles vêm meus amigos gays, porque são eles que me oferecem alegria, felicidade, companhia e amor, sem precisar usar meu corpo. Isso é maravilhoso (risos)!”, divertiu-se.

Antes mesmo de chegar ao destino final, a viagem já começou agitada. No avião, a estrela foi reconhecida por fãs que pediram para tirar fotos e ela, claro, atendeu. Ainda no aeroporto, a paulistana se jogou nas compras. “Eu não posso entrar em um free shop”, admitiu ela, que estava escolhendo cremes para a pele quando foi filmada pelos amigos. “Estou comprando uma coisa boa para idade avançada, apesar de estar bem. Já gastei todo o dinheiro que eu trouxe para levar para Miami!”, falou.

Com filho e netos morando nos EUA há anos, Susana chegou a pensar em deixar o Brasil e comprou um apartamento por lá. “No ano passado, pensei que ia me mudar. Quando a TV Globo começou a reformular aquele quadro e as pessoas começaram a ser dispensadas, logicamente que achei que eu ia ser também. Nunca achei que eu era melhor que os outros, nunca, porque era muita gente boa saindo, então corri para comprar um apartamento em Miami, ao lado do meu filho”, disse ela, em entrevista à CARAS. Só que, para a alegria da artista, ela teve seu contrato renovado com a emissora e decidiu permanecer no Rio.

“Sou uma pessoa que dá crédito para a empresa e estou disponível para eles. Hoje é raridade ter um contrato, então me dá uma tranquilidade, agradeço. Assim como eu dei minha vida para eles, eles me ofereceram isso, então estou muito feliz e quero fazer TV!”, avisou ela. De volta ao Brasil, a atriz não perdeu tempo: ela acaba de reestrear nos palcos cariocas e em curta temporada a peça Shirley Valentine.