Rita Batista detalha relação com o filho de 7 anos: 'Faço tudo com ele'

Em entrevista à Revista CARAS, a apresentadora Rita Batista também explica as mudanças que a maternidade trouxe em sua vida

Com duas décadas de carreira, Rita Batista (45) sabe equilibrar o trabalho e vida pessoal. Apresentadora do programa Saia Justa (GNT) e do É de Casa (Globo), ela concilia as gravações entre São Paulo e Rio de Janeiro com a rotina em Salvador, na Bahia, e os cuidados com o filho, Martim(7).

"É um malabarismo consciente, com privilégios. É preciso salvaguardar essa ideia de mulher preta independente. Sei dos meus privilégios e tenho uma rede de apoio muito ponta firme, que inclui ainda meu ex-marido, pai do Martim", explica Rita Batista , em entrevista à Revista CARAS.

A comunicadora diz que sempre que consegue, inclui o filho em sua rotina e faz com que ele entenda seu trabalho. Ela detalha que a relação dos dois é muito boa, e afirma que sua vida se transformou completamente com a chegada do herdeiro.

Leia também: Rita Batista faz da liberdade sua filosofia: 'Não me cobro tanto'

"[Minha vida] mudou totalmente. Minha relação com o Martim é maravilhosa. Ele entende o meu trabalho, faço questão que me acompanhe às vezes para saber como tudo funciona. Ele fica uma semana comigo e outra com o pai. Quando estamos juntos, faço tudo com ele, levo para a escola, a natação, o futebol... temos nosso momento."

Além do trabalho na TV e das viagens semanais, Batista também se encontrou na literatura. Recentemente, ela lançou o livro A Vida É um Presente, em que reúne 111 mantras inspiradores.

"Os mantras surgiram como forma de compartilhar aprendizados e autocuidado. Eles reforçam a importância de como nos comunicamos conosco mesmos", conta.

E ela não pretende diminuir o ritmo em 2025. "Estou pensando em um segundo volume para o meu livro. Também estarei no Glô na Rua, da Globo, mostrando o carnaval de rua do Brasil todo, além de criar produtos em collab com algumas marcas. E ainda lancei minha linha de esmaltes e itens de decoração."

Leia mais em: Juntas no GNT, Rita Batista alfineta SBT após saída de Eliana: 'Muito mais'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RITA BATISTA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: