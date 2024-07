Juliana Paes define Pedaço de Mim como 'sonho de toda atriz': 'É tudo'

Estrelada por Juliana Paes, Pedaço de Mim, melodrama da Netflix, faz sucesso na plataforma e se torna conhecida internacionalmente

Protagonista do sucesso Pedaço de Mim(Netflix), Juliana Paes (45) assegura que o trabalho de sucesso foi um grande presente. Intérprete de Liana, ela diz que o melodrama é uma ferramenta para causar uma provocação sobre um tema delicado no público.

"O artista quer provocar o público, provocar conversas, reflexões e nesse sentido essa série é o sonho de toda atriz", começa Juliana Paes . "Porque a gente vive isso diariamente, o debate sobre violência doméstica, violência sexual, machismo, o papel da mulher, a questão do aborto."

"Tudo isso está sendo tão falado agora e não podia haver mais uma coincidência feliz de colocarmos um produto em debate num momento como esse. Somar a esse debate, somar a luta das mulheres, é tudo que a gente quer", completa.

Leia também: Juliana Paes e Vladimir Brichta comentam sobre reviravoltas de Pedaço de Mim

A trama é ambientada no Rio de Janeiro e mostra um caso raro de superfecundação heteropaternal, quando uma mulher engravida de dois homens ao mesmo tempo. Para deixar a gestação de Liana ainda mais complexa, um dos bebês é fruto de uma violência sexual.

Par romântico de Juliana, Vladimir Brichta (48) acredita no sucesso da obra. "Essa série tem um potencial gigantesco para chegar às pessoas porque é muito bem escrita, bem dirigida, com temas que a gente está interessado em discutir, com personagens complexos, que são bons de serem interpretados. Tudo isso fez com que minha experiência tenha sido muito feliz e prazerosa", elogia.

O elenco ainda conta com nomes como Palomma Duarte (47) e João Vitti (56), além de ter a chegada de novos talentos. Felipe Ricca (24), herdeiro dos atores Adriana Esteves (54) e Marco Ricca (61), faz, na série, sua estreia no audiovisual.

"É um grande desafio! Comecei tardiamente, com 20 anos fui fazer teatro, antes vivia da música. Tive um processo de negação ao longo da minha vida, mas depois que aceitei e entendi que é realmente o que eu amo fazer na vida, além da música, que é minha outra paixão, eu segui e venho estudando e trabalhando muito para ter algo substancial", diz.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JULIANA PAES NO INSTAGRAM: