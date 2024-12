Ex-namorada de Ayrton Senna, Cristine Ferracciu diz: 'Só existe uma verdade'

A vida amorosa de Ayrton Senna virou assunto nos últimos dias após o lançamento do documentário Senna 30 Anos: O Dia que Ainda Não Terminou

A vida amorosa de Ayrton Senna virou assunto nos últimos dias após o lançamento da nova produção da Netflix, o documentário Senna 30 Anos: O Dia que Ainda Não Terminou. Apesar de se basear principalmente em sua carreira, os episódios mostram também suas relações pessoais.

Além de Adriane Galisteu, que teve seu romance com o piloto resumido em 2 minutos e 34 segundos de história, outras namoradas ficaram de fora, como a carioca Cristine Ferracciu. Eles se conheceram em 1985, época em que Senna participava dos frequentes testes de pneu da Fórmula 1 em Jacarepaguá.

O relacionamento durou cerca de um ano e meio e, durante esse tempo, eles viveram juntos na casa do piloto em Portugal. Cristine relembrou detalhes do relacionamento em entrevista a Veja e também falou sobre a produção da Netflix. “O Ayrton é muito maior do que essa série. Não existem versões para a vida dele, não existe a versão de A, B ou C; só existe uma verdade, que é o que ele realmente viveu”, disse ela.

E continuou: “Quando ele foi tri, a gente comprou uma casa no Algarve — Monaco me incomodava muito pelo barulho. Tínhamos a intenção de nos casar. Chegamos a ganhar uma louça da Luíza e do Braga (o casal Luíza e Antonio Carlos Almeida Braga) com os nossos nomes; depois, terminei o relacionamento e prefiro não falar o motivo. Continuamos nos falando durante algum tempo, mas não voltamos. Tenho paixão pela Zaza (mãe de Senna); até hoje, ela é uma pessoa amorosa e acolhedora”.

A apresentadora Adriane Galisteu revelou detalhes de seu relacionamento com Ayrton Senna. No documentário Senna 30 Anos: O Dia que Ainda Não Terminou, ela confessou que teve uma discussão séria com o piloto, além de uma ligação carregada de emoção antes dele falecer.

“O que eu me lembro bem, é que a gente falou muitas vezes nesse sábado e várias vezes ele aos prantos. Aí eu falei: ‘Mas o que é está acontecendo? Não corre! Você é o único cara que pode não correr. Você não precisa explicar o motivo do porquê você não quer correr, então inventa um motivo’. Aí ele falou: ‘Você está louca? Como é que eu posso não correr? O que é que você está falando para mim?’”, recordou Galisteu na produção. Leia o desabafo completo.

