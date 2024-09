Humorista Renato Albani revela planos de aumentar a família: 'Fase de treino!'

Em entrevista à Revista CARAS, o humorista Renato Albani confessa dois sonhos: investir na carreira internacional e aumentar a família com a namorada, Juliana Fructuozo

É até difícil eleger um lugar favorito em meio a tantas belezas naturais e registros valiosos da história da humanidade. Estamos falando da Grécia, destino eleito pelo humorista Renato Albani para celebrar a chegada dos seus 39 anos. Para completar a festa, toda aventura foi ao lado de sua amada, Juliana Fructuozo. “Viajar com a Ju é sensacional. Ela é parceira, a gente se diverte fácil. Não tem tempo ruim, então fica tudo mais legal”, diz Renato, em papo com CARAS.

“Sem dúvida a beleza do lugar é especial. A arquitetura das ruelas, que você vai andando e andando e, de repente, se depara com uma vista linda do mar. Tudo lindo. O pôr do sol em um restaurante e os peixes que comi por lá estavam incríveis!”, completa ele, sobre os dias de descanso, sossego e renovação na capital, Atenas, e na Ilha de Santorini.

Mas quem vê close não vê corre! A viagem dos sonhos para a comemoração de mais um ciclo

de vida não passou ilesa a alguns problemas. “Rolaram muitos perrengues! Nosso voo de ida foi cancelado porque o piloto bateu a turbina do avião na ponte de embarque e acabamos perdendo dois dias de viagem. Além disso, ainda esqueci uma bolsa da minha namorada em Santorini. Foi uma loucura, mas no final deu tudo certo!”, relata ele, aliviado e aos risos.

Quando não está rodando pelo mundo como turista, Renato viaja pelo Brasil apresentando seu

espetáculo de stand-up. “É maneiro chegar aos lugares mais diferentes possíveis e lá ter pessoas que

gostam do seu trabalho e que estão ansiosas para te assistir. Isso nunca vai ser normal para mim. Receber a risada do público é uma das coisas mais legais da vida”, comemora o comediante, que ainda é autor do livro É Raro, Mas Acontece Muito, lançado no ano passado e responsável por reunir crônicas

baseadas em seus shows. A obra, aliás, já se converteu em fenômeno entre os fãs.

Engenheiro de formação, o capixaba viu sua história de vida se transformar por meio do humor

quando, aos 32 anos, largou a profissão para investir na jornada de fazer as pessoas rirem. “O humor é importante em qualquer época. A comédia traz leveza, ela comunica, ela cutuca os problemas, ela ajuda as pessoas a esquecerem o peso da vida. Comédia é obrigatório”, define o artista.

Nos quase dez anos que se passaram entre o início como comediante até o sucesso na nova carreira, será que Renato sente o peso do tempo? “Eu estou na me lhor fase da minha vida! Os 40 são os novos 25. Estou novo, com carinha de 30!”, avisa. “Se bem que esses dias me senti velho depois que uma fã me disse que me assistia desde criança. Essa pegou!”, brinca o humorista, que enfrenta com leveza o passar do tempo. “Não tenho problema com a idade. Estou aproveitando bem”, garante ele.

Quando o assunto é futuro, seja na vida profissional ou pessoal, Renato não pensa pequeno. Ele

já planeja aumentar a família e sonha em atingir novos públicos, desta vez fora do Brasil. “Os planos para o futuro são novas viagens, muita energia boa e... será que a família cresce? Estamos na fase de

treino! De repente, em alguma das nossas viagens, acontece. Já pensou?”, provoca. “Objetivos para o

futuro são muitos. Se vocês pensam que eu vou diminuir o ritmo, é aí que vocês se enganam. Tenho planos de fazer carreira internacional com shows em inglês, quero ir para a atuação em séries e filmes aqui no Brasil e depois lá fora. É apenas o começo”, conclui.