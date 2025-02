Gabriela Spanic, de A Usurpadora, revela projeto envolvendo o Brasil: 'Quero ajudar'

Em entrevista à Revista CARAS, Gabriela Spanic explica sua empreitada comercial com o Brasil e também detalha passagem pelo país

Conhecida pelos papéis marcantes em A Usurpadora (1998), a atriz Gabriela Spanic (51) tem uma relação para além dos fãs com o Brasil. Durante sua passagem pelo país para apresentações musicais, a artista revelou, em entrevista à CARAS Brasil, que tem um projeto envolvendo brasileiras.

"Estou trabalhando agora com uma empresa europeia. Quero poder conseguir muitas sócias brasileiras neste negócio, que elas me acompanhem para garantir uma boa aposentadoria no futuro. Quero ajudar mulheres a se tornarem empresárias também", explica Gabriela Spanic , sobre sua empreitada comercial.

"Mães solteiras, que não tenham tempo e que queiram fazer dinheiro de suas casas. Elas serão influenciadoras, falando dos meus produtos e ganhando cada vez mais dinheiro", completa a artista, durante a entrevista.

No ano passado, a artista esteve no Brasil para apresentar sua turnê com músicas que marcaram época. Em sua turnê ela cantou clássicos como Yo No Soy de Nadie, Te Amo a Tiempo e Donde Quiera Que Vayas Yo Iré.

Também durante a entrevista, ela falou sobre sua relação especial com a música. "A música vem da minha família. Minha mãe, que morreu há quatro anos, tocava instrumentos na igreja. Minha família cantava na igreja também, no interior da Venezuela."

"Eu sei tocar instrumentos, desde pequena a música me chamava atenção. Fiz canções para duas novelas. Já tive muitas composições. Adoro compor", completa a cantora, que já revela também os planos que tem para 2025.

"Para este ano, tenho uma peça de teatro, na qual farei o papel de uma prostituta. É uma personagem muito linda e muito criticada dentro da peça, mas que tem o melhor coração. É a mãe de todas, que guardou muitos segredos para proteger as outras. Nós vamos nos apresentar nos Estados Unidos. O público latino de lá é muito forte, as pessoas do México, da Venezuela, de Porto Rico."

