Beatriz Reis compra apartamento para o irmão no prédio onde trabalhou como babá

Após um ano de sua participação no BBB 24, Beatriz Reis compra apartamento para o irmão no mesmo prédio onde trabalhou como babá; veja

A ex-BBB Beatriz Reis realizou mais uma conquista após sua participação no reality show da Globo. Exatamente um ano depois do dia que venceu a Prova do Líder no Dia da Mulher, a apresentadora compartilhou em sua rede social neste sábado, 08, um vídeo do momento em que presenteou seu irmão com um apartamento.

Muito emocionada com a oportunidade de proporcionar uma residência para Felipe Reis, a atriz comentou como sua vida mudou após ter feito parte do BBB 24. A ex-vendedora do Brás então refletiu sobre tudo o que lhe aconteceu e falou que o prédio onde adquiriu a propriedade era o mesmo onde trabalhou como babá.

"E no mesmo condomínio em que eu trabalhei como babá há alguns anos atrás e passei muitos perrengues… Voltei lá e comprei um apartamento para o meu irmão, Felipe Reis, que é um homem extremamente simples! Com um coração enorme, muito guerreiro e batalhador. Eu te amo e tenho muito orgulho de você! Que dia hein Brasil!", disse feliz.

"Entreguei a chave para ele exatamente hoje no dia 08 de março dia Internacional da mulher e eu quero aproveitar esse dia tão especial para agradecer primeiramente a Deus por me permitir mudar a vida da minha família e me fazer vencer pela 2º vez no dia da Mulher e dizer pra vocês, nós mulheres somos guerreiras e capazes de realizar todos os nossos sonhos! Lute e acredite em Deus que tudo já deu certo! Obrigada Jesus, que dia lindo", escreveu e recordou seu último ano no BBB.

Além desse apartamento, Bia disse que já tinha dado um carro para o irmão. Nos últimos meses, ela comprou sua mansão, avaliada em torno de R$ 2,5 milhões. Vale lembrar que ela contou que ficou milionária após o BBB 24 - mesmo sem ser a campeã da temporada.

Desde que saiu do confinamento, ela é um sucesso nas campanhas publicitárias de várias marcas na TV e na internet e também renovou o contrato com a Globo.

