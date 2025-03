Graciele Lacerda encanta ao mostrar a filha brincando na fazenda

Com mais de dois meses de vida, Clara, surge brincando sozinha e Graciele Lacerda encanta ao exibir momento da herdeira; veja

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou mais um momento de sua rotina com a filha, Clara Lacerda Camargo, de dois meses, na fazenda É o Amor. Neste sábado, 08, a influenciadora digital postou um vídeo da bebê brincando no tapete de atividades e encantou.

Antes de colocá-la com os brinquedos, para desenvolver sua coordenação motora e sentidos, a empresária do ramo da saúde exibiu o look escolhido para a bebê passar a manhã. De body estampado, Clara deu um show de fofura ao ainda combinar a peça com um laço laranja.

Depois da foto da roupa, Graciele Lacerda gravou a herdeira deitada de bruço e interagindo com os objetos coloridos. "Oi, pessoal", escreveu e mostrou como a bebê está esperta.

Ainda nos últimos dias, a esposa do sertanejo mostrou que fez uma simpatia com a filha para ver se ela afastava um incômodo que a pequena estava sentindo.

Veja Clara Lacerda Camargo brincando:

Graciele Lacerda desabafa após críticas sobre fazer 'papel de mãe'

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, ficou chateada ao ver críticas sobre sua maternidade. Compartilhando sua experiência com Clara na rede social, a influenciadora foi alvo de ironias após postar que ficaria com a filha sozinha em uma noite.

Contando com o auxílio de enfermeiras e de pessoas próximas, a mulher do sertanejo desabafou depois de ver os comentários sobre sua rotina com a bebê. Graciele Lacerda então comentou que, apesar de ter ajuda, ela faz questão de fazer todas as tarefas com a herdeira além da amamentação exclusiva.

"Ontem, eu quis dividir com vocês, eu sou mãe de primeira viagem, tudo é muito novo, tudo é muito novidade pra mim, eu tenho condições de ter pessoas comigo? Tenho, graças a deus, mas ontem eu comentei que dispensei a enfermeira à noite e à noite eu ia ficar com a Clara sozinha, eu quis dividir com vocês porque isso é real", começou contextualizando e falou mais. Confira tudo aqui!