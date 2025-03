Ju Knust abraça fase de reconexão: 'Não dependia de validação externa'

Em nova fase, Ju Knust abre o coração para novas vivências; em entrevista à CARAS Brasil, a atriz destaca sobre maturidade

Aos 43 anos, Ju Knust vive uma fase de plenitude, onde reconhece que a maturidade trouxe não apenas autoconhecimento, mas também a leveza necessária para aproveitar cada momento com intensidade. “Para mim, a vida é esse equilíbrio. A leveza vem quando a gente aprende a viver o presente e se permite sentir”, reflete ela.

Com quase 30 anos de carreira, a atriz trilhou uma jornada de evolução pessoal e profissional que a transformou em uma mulher segura, confiante e conectada consigo mesma. “Acredito que o poder interior está diretamente ligado à nossa capacidade de ouvir a nossa verdade e confiar em nós mesmos. Eu reconheço esse poder no meu dia a dia quando fico em silêncio, eu me conecto com as minhas emoções e com a minha intuição”, entrega.

A serenidade que transparece no dia a dia reflete um estado de espírito que Juliana aprendeu, aos poucos, a cultivar. Para ela, sua força não precisa ser sinônimo de rigidez mas, sim, de resiliência, paciência e amor-próprio.

“Busco equilíbrio me conectando com o que me faz bem: momentos com meus filhos, minha família, amigos, atividades físicas e até aqueles minutos só para mim”, elenca ela, mãe de Mateus (13) e Arthur (9), frutos da relação com Gustavo Machado, de quem se separou em setembro de 2023.

Mesmo diante dos desafios diários, a conexão com seu próprio presente é o que faz a atriz cada vez mais segura de suas escolhas. “Sinto que sigo em constante evolução, mas com muito mais confiança. Acho que essa é a beleza da idade: a gente aprende a se respeitar e a viver com mais verdade”, afirma.

Embora hoje ela assuma essa postura mais empoderada, nem sempre foi assim. Ao relembrar os primeiros passos na televisão, por exemplo, Juliana revela que foram os desafios que moldaram sua carreira.

“Sempre me pediam para emagrecer. Eu sofria com as cobranças. Fiz todas as dietas da moda, tomei remédios inibidores de apetite... e nunca estava satisfeita. Era uma menina extremamente insegura e preocupada com a opinião dos outros”, relembra ela, que chegou a passar por um período em depressão.

“Cheguei a questionar o meu próprio valor. Adoeci. Foi um período difícil, mas também de muito aprendizado. Precisei olhar para dentro e entender que a minha felicidade não dependia de validação externa”, emenda ela.

Agora, radiante e segura em relação à própria beleza, Ju a vê esse amadurecimento como um presente. “Tudo tem um propósito. Posso dizer que, emocionalmente, estou na minha melhor fase. Sei quem sou, o que quero e o que não aceito mais na minha vida”.

Longe da TV, ela desempenha, diariamente, seu papel de mãe enquanto idealiza seus novos projetos profissionais. “Ser mãe é meu maior presente. A maternidade me trouxe propósito, força e, ao mesmo tempo, uma leveza que eu não tinha antes. Hoje, tudo tem mais significado”, avalia a atriz, que esteve em Reis: A Divisão, da Record TV.

Diante de seus próprios ensinamentos, Ju faz questão de transmitir aos filhos valores que considera essenciais como respeito, empatia e autenticidade. “Eu quero que eles cresçam sabendo a importância de tratar bem as pessoas, de se colocarem no lugar do outro e de sempre agirem com verdade”, idealiza ela, mãe coruja assumida!

Após estrear, no ano passado, a série Estranho Amor, exibida pelo canal AXN, e o filme Princesa Adormecida nos cinemas, este ano, Ju se prepara para um novo desafio no teatro. “O ano passado foi um ano de muitas realizações na TV e no cinema. Agora, me reencontro com o teatro, uma paixão que sempre esteve presente na minha trajetória. Estar no palco é uma experiência única, uma troca intensa com o público que me encanta e me desafia”, diz.

Para ela, que segue orgulhosa de seus trabalhos, cada personagem traz uma lição diferente, e essa constante reinvenção é o que a motiva. “É, de fato, uma realização pessoal conseguir viver e sobreviver, há quase 30 anos, fazendo o que eu amo. A arte tem o poder de transformar e estar nesse processo de criação me renova constantemente”, assegura a atriz.

Há pouco mais de um ano solteira, Ju encara o período como um tempo de reconexão consigo mesma. “Estou me reconectando. Acredito que o tempo sozinha é essencial para curar antigas feridas. Não sinto falta de companhia porque tenho os meus filhos, minha família, meus amigos... estou muito conectada às pessoas que realmente me fazem bem e no meu equilíbrio emocional”, garante.

Sem pressa para um novo amor, ela acredita que tudo acontece no tempo certo e, se um dia alguém entrar em sua vida, será para somar. “Quero estar com alguém porque faz sentido e porque há uma conexão verdadeira e não por medo da solidão”, entrega. “Acredito que ele virá naturalmente quando for o momento certo. Estou aberta a novas experiências, claro. Sei que a vida tem seu próprio tempo, e eu estou bem tranquila em relação a isso”, emenda Juliana.

Com serenidade conquistada ao longo do tempo, ela ainda garante que o fato de estar sozinha não afeta em nada sua feminilidade e sua autoestima. “Isso não depende de estar sozinha ou em um relacionamento, mas sim de como eu me sinto comigo mesma. Hoje, me sinto mais conectada comigo, com minha autoestima e com meu corpo. Tenho aprendido a valorizar minha individualidade e a me sentir bonita para mim e não para atender expectativas alheias”, dispara a artista, cheia de segurança.

