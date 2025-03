Cauê Campos levanta bandeira ao falar de Garota do Momento: 'A novela propõe uma esperança'

Cauê Campos é Basílio na novela 'Garota do Momento'; em entrevista à Revista CARAS, o ator destaca sobre protagonismo negro na TV

No ar em Garota do Momento, atual novela das seis da TV Globo, Cauê Campos (23) vem se destacando pelo seu charme e talento. Na história, ele interpreta Basílio. Em entrevista à Revista CARAS, o ator destaca o protagonismo negro na TV e fala sobre o sucesso da obra global: "A novela propõe uma esperança".

Garota do Momento é ambientada na década de 1950 e tem como protagonista a talentosa Duda Santos (23), interprete de Beatriz, uma jovem que se torna garota-propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país.

Cauê Campos celebra o enredo de Garota do Momento e o protagonismo dado para os personagens interpretados por artistas negros, sobretudo, em uma novela que retratada na década de 1950, onde muitas pessoas pretas eram silenciadas por conta do preconceito da sociedade daquele período.

Campos destaca sobre o enredo de Garota do Momento: "A novela propõe uma esperança que poderia ter acontecido no passado, mas infelizmente sabemos que a discriminação até os dias de hoje perdura. Eu acredito que o público possa colocar algumas ações em prática e seguir com um futuro melhor para as próximas gerações", declara.

Em 2024, pela primeira vez, três atrizes negras protagonizaram as principais novelas da Globo: Duda Santos, Jéssica Ellen (32) e Gabz (25). O ator vibra ao falar do protagonismo negro nas produções do audiovisual brasileiro.

"É uma alegria que não tem tamanho. A novela toda tem ido bem. Estamos sendo reconhecidos internacionalmente pelas pautas que abordamos, isso é importante demais. Estar nesse elenco, com pessoas tão importantes, é muito gratificante", finaliza o ator Cauê Campos.

Leia mais em:Cauê Campos confessa importância da fé em sua trajetória: 'Não escondo nem esconderia jamais'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: