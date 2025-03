Leonardo mostra momento romântico com Poliana Rocha na fazenda

No Dia das Mulheres, Leonardo mostra seu amor e paixão por Poliana Rocha ao compartilhar cliques românticos com a esposa; confira

O cantor Leonardo mostrou toda sua paixão e amor pela esposa, a influenciadora digital Poliana Rocha, ao postar novas fotos com a loira. Neste sábado, 08, o sertanejo compartilhou os cliques se divertindo com a amada na fazenda Talismã e aproveitou os registros para se declarar no Dia das Mulheres.

Na piscina e no lago, o casal surgiu juntinho e trocando carinhos. O famoso então usou os cliques para se declarar para a mãe de Zé Felipe e também outras mulheres.

"Mulheres, parabéns pelo sua dia. Em especial a você meu amor, Poliana, que me guia e inspira todos os dias. Te amo! Bora tomar uma. Feliz Dia Das Mulheres", escreveu Leonardo ao aparecer radiante ao lado de sua eleita, com quem está casado desde 1995.

Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha postou outros cliques curtindo a Fazenda Talismã. Na ocasião, a empresária chamou a atenção ao exibir seu físico escultural em um look vazado.

Poliana Rocha revela por que não muda de casa com Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, surpreendeu ao contar com detalhes o motivo pelo qual ela e o amado não se mudam da casa onde moram desde 2001, em Goiânia. Na quarta-feira, 26, após mostrar algumas mudanças no closet deles, a loira explicou por que eles não constroem uma propriedade do jeito que gostam.

Sempre fazendo reformas para deixar o lar mais moderno, a mãe de Zé Felipe contou que ela tem vontade de construir uma mansão e se mudar, contudo, o sertanejo é muito apegado na residência onde moram há mais de 20 anos. Isso porque, no dia em que o famoso foi conhecer o local, ele viu fotos de Leandro no chão. A loira então deu detalhes da história.

"Na verdade, gente, nós compramos essa casa em 2000, mudamos pra cá em 2001, então é uma casa já antiga, então sempre a gente tem que tá em constante manutenção pra deixar tudo funcionando, as coisas realmente vão acabando, eu tento botar uma coisinha mais nova pra ficar mais moderna", começou dizendo. Saiba mais aqui!