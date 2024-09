Fabiana Milazzo se inspira no oceano para lançar coleção de verão 2025

Estilista mineira combina fluidez, artesanato e alfaiataria em sua coleção 'Waves', inspirada nas formas e cores do mar para o verão de 2025

Conhecida por seus vestidos de festa, a mineira Fabiana Milazzo (46) apresenta propostas para diferentes ocasiões em sua nova coleção. O verão 25 de Milazzo explora o dia, a noite, o formal e o casual tendo o mar como principal fonte de inspiração. A paleta oceânica, as formas orgânicas das ondas, os corais, a areia e o efeito holográfico das águas são incorporados à coleção por meio do DNA festivo e sofisticado da designer.

Batizada de Waves, a coleção une o frescor do verão com elementos que misturam a sensualidade e a delicadeza, como a fluidez dominante das peças, a transparência, os efeitos líquidos e os recortes ousados. Ao mesmo tempo em que há uma inspiração em comum e que é explorada de forma muito coerente, a estilista consegue oferecer versatilidade de propostas ao utilizar tramas artesanais que flertam com a estética boho, brilhos que trazem sofisticação e a alfaiataria que imprime nuance cosmopolita ao clima de férias das peças.

A coleção ainda oferece uma certa fantasia ao reproduzir as formas dos corais em vestidos, tops, saias e até em peças inteiras, trazendo recortes ousados e lúdicos. A estampa que imprime os Lençóis Maranhenses em vestidos longos e fluidos e conjuntos de alfaiataria lânguidos é a dose literal das referências da coleção, mas ainda assim é manifestada de forma muito natural.

Tramas espaçadas dão o toque artesanal ao verão de Milazzo e fazem alusão às redes de pesca. Em entrevista, a estilista conta que pretendia explorar todos os detalhes que rondam o universo oceânico: “Quis capturar a essência do oceano. A ideia era trazer uma sensação de frescor, com peças que se movimentam com a fluidez, tal qual as ondas do mar”.