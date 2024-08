Fabiana Karla celebra conquistas em momento doce da carreira: 'Tenho espírito jovem'

Em entrevista à Revista CARAS, Fabiana Karla celebra momento de calmaria após ser contratada para comandar o reality culinário Bake Off Brasil, no SBT

Ela não para! Fabiana Karla (48), que este ano já brilhou nas telonas com o longa De Repente, Miss, já tem outras duas estreias marcadas para este mês. A atriz volta ao papel de Helena Maravilha na segunda temporada de Rensga Hits, do Globoplay, e assume o comando da nova edição do reality Bake Off Brasil, no SBT, atração que chega ao seu 10º ano de exibição.

Diante da rotina atribulada e cheia de projetos, nada melhor do que uma pausa em meio à calmaria da natureza. “Eu sou muito contemplativa, adoro olhar as flores, os bichinhos. Adoro a natureza, ela me traz paz”, fala ela, convidada da Temporada de Inverno CARAS 2024, no Hotel Boutique Quebra-Noz, em Campos do Jordão, na serra paulista. “Fui muito bem recebida nesse lugar. A CARAS sempre me acompanha em todos os momentos da minha vida e fico feliz com esse carinho”, completa a atriz.

Animada com o desafio de apresentar a disputa culinária do SBT, Fabiana já está no clima da nova empreitada. “Eu estou em um caso de amor com o Bake Off! Recebi um convite lindo do SBT, da Warner e do Discovery Home & Health. As estrelas são os participantes, gente do Brasil inteiro com receitas muito brasileiras. Vamos reativar as receitas salgadas também!”, avisa. “A ideia é trazer um programa com descontração e leveza. Nada como uma apresentadora nordestina, com carisma... É difícil ter uma mulher nordestina em posição de sucesso. E eu posso dizer que construí uma carreira e estou nesse lugar”, pontua.

E não é só na carreira que ela encontra plenitude. Diagnosticada, há cerca de dois anos, com TDAH, Fabiana conseguiu enfrentar obstáculos que a acompanhavam ao longo da vida. “Foi bom mergulhar em mim para me entender melhor e ter uma vida mais tranquila. Gosto de falar sobre isso para que as pessoas entendam que não estão sozinhas. Tem gente que tem vergonha, se sente constrangida. Antigamente, diziam que ir ao psiquiatra era coisa de maluco, mas é bom se tratar. Faço uso de medicamentos e terapia. Não sei explicar, mas o sentimento era aprisionador”, relembra ela.

No ano que vem, Fabiana comemora seus 50 anos e a fase de descobertas não poderia ter vindo em melhor momento. “Tenho esse espírito jovem, meu corpo é um detalhe. Quando olho para trás, penso como é bom ter feito tanta coisa gostosa! Tenho a liberdade, aos quase 50, de ter uma vida gostosa. Eu me dei essa possibilidade! Não sei se é a minha melhor versão, mas estou fazendo o que dá”, conclui a estrela.