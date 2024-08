Cláudia Mauro fala sobre longevidade de seu casamento: 'Temos um equilíbrio'

Em entrevista à Revista CARAS, Cláudia Mauro entrega segredo de sua relação com Paulo César Grande; os dois são casados há 33 anos

É no respeito, na comunicação e, sobretudo, no amor, que se encontra o segredo da longevidade da relação de Cláudia Mauro (55) e Paulo César Grande (66). Casados há 33 anos e pais dos gêmeos Carolina e Pedro (12), a parceria é a grande base do casal, que esteve em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, durante a Temporada de Inverno CARAS 2024.

“Apesar desse perfil de macho alfa, o Paulo César chora muito mais do que eu. Meus filhos veem muito mais o pai do que a mãe chorando”, entrega a atriz e bailarina. “Ele cozinha, lava roupa. Temos um equilíbrio. As pessoas sempre colocam o homem fora desse lugar, mas ele não. Ele é meu parceiro”, diz ela.

Em casa, Claudia busca passar o exemplo para os herdeiros e reflete sobre a luta pela equidade de gêneros nas gerações mais novas. “A mulher não precisa fazer o que o homem faz, nós temos funções diferentes. A luta se confunde muito. Eu não preciso ser igual. Eu preciso ter os mesmos direitos e o mesmo respeito”, pontua a artista.

A pausa na rotina agitada dos atores proporcionou à família momentos inesquecíveis em meio às paisagens deslumbrantes, às atividades ao ar livre e, claro, ao charme acolhedor da cidade. “A CARAS nos acompanha desde o nosso casamento. Eu amo Campos do Jordão e estar aqui com meus filhos é maravilhoso. Aproveitamos tudo. Além do lugar, do visual, da culinária, também tem os encontros que tivemos com amigos, com gente nova, e tudo isso é muito bom”, diz Claudia.

Como autora, ela é uma observadora nata e revelou que muitas das histórias que conta em seus trabalhos vêm das pequenas coisas do cotidiano. “Eu faço amigos muito facilmente e gosto de gente, então, ouço muitas histórias e tenho essa facilidade para colocá-las no papel. Por fim, vou acumulando histórias e amigos”, explica ela.

Uma dessas inspirações reais é o espetáculo A Vida Passou por Aqui, vencedor do prêmio APTR de melhor texto em 2017 e que deve ganhar um longa em breve. “Escrevi essa peça em homenagem à minha mãe. Ela teve um AVC em 2014 e eu o estreei em 2016. Conta uma história de amizade, de uma mulher que está com uma sequela grave e o melhor amigo vai visitá-la todos os dias. A alegria dele consegue devolver a saúde para ela”, detalha Claudia, referindo-se à mãe, Yara Mauro.

Ela também colocou na peça homenagens ao pai, Joubert Di Mauro e outros familiares. “Meu pai era alegria e a minha mãe, amor. A alegria e o amor se casara e tinha muita festa na minha casa. Mas a dor é implacável e está presente na vida de todos. E é isso que alcança o público. Está tudo dentro do espetáculo”, revela.

Para os próximos meses, Claudia Mauro já tem muito trabalho planejado. A atriz prepara o monólogo O Tempo Que Existe em Mim, finaliza a escrita de uma peça que terá Paulo César no elenco e grava a nova temporada da produção bíblica Reis, da RecordTV — trabalho que também tem o amado no elenco.

“Eu voltei à Record para fazer Reis, e o Paulo César também vai fazer essa temporada. Acho que não nos encontramos em cena, mas, depois de quase 20 anos, estamos juntos no mesmo produto. A última novela que fizemos foi Páginas da Vida, da Globo, em 2006”, completa a atriz, que também lançou uma linha de vestidos para dança na marca Dance to Fly.